Dauer-Single Michi (Lars Pape) ist endlich unter der Haube. Er hat seiner Freundin Nicole (Laura Lippmann) das Ja-Wort gegeben. Alles scheint perfekt zu sein. Doch dann taucht plötzlich wieder Maren (Eva Mona Rodekirchen) auf.

Ein Rückblick: Michi und seine Ex hatten kurz vor der Hochzeit eine Affäre miteinander. Ausgerechnet Nicole musste das Schäferstündchen der beiden beobachten. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als ob die Trauung platzen würde. Doch Fehlanzeige: Michi versicherte seiner Verlobten, dass die Nummer mit Maren nur ein Ausrutscher war:

Die Turteltauben laufen in den Hafen der Ehe ein. Die stressigen Wochen sind vergessen., schwärmt Nicole in der Hochzeitsnacht. Doch die Affäre mit Maren geht dem frisch verheirateten Michi einfach nicht aus dem Kopf. Kurz nach der Trauung muss er immer noch an sie denken. Es kommen Zweifel auf: Hat Michi die richtige Entscheidung getroffen?