Michi (Lars Pape) sollte eigentlich auf Wolke sieben schweben. Mit Nicole (Laura Lippmann) hat der Dauer-Single endlich seine Traumfrau gefunden.

Kurz vor der Hochzeit: Michi geht mit Maren fremd

Michis Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) ist vor einigen Monaten nach Berlin zurückgekehrt. Die Blondine hat immer noch Gefühle für Michi. Es kommt, wie es kommen musste: Die beiden schlafen miteinander. Ausgerechnet Nicole beobachtet das Schäferstündchen.

Michi hat sich für Nicole entschieden

Nicole hat allen Grund, die Hochzeit platzen zu lassen. Überraschenderweise gibt sie Michi noch eine Chance. „Ich liebe dich. Ich war bei Maren und habe ihr klargemacht, dass ich nichts von ihr will. Möchtest du noch meine Frau werden?“, fleht er seine Verlobte an. Mit Erfolg! Die Hochzeit findet statt.

Michi und Nicole geben sich das Ja-Wort

Am Tag der Trauung ist der Stress der vergangenen Wochen vergessen. Michi und Nicole blicken voller Euphorie in eine rosige Zukunft. „Das war der schönste Tag meines Lebens“, schwärmt Nicole in der Hochzeitsnacht.

Erste Zweifel: Hat Michi die richtige Entscheidung getroffen?