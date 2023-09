Michi (Lars Pape) hat sich entschieden: Er möchte seiner Freundin Nicole (Laura Lippmann) das Ja-Wort geben. Alles scheint perfekt zu sein – doch dann taucht plötzlich seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) auf.

Michi und Maren schlafen miteinander

Auch er hat offenbar noch Interesse an der Blondine. Es kommt, wie es kommen musste: Nach ihrer Weltreise hat sie Gefühle für Michi entwickelt.Es kommt, wie es kommen musste: Michi und Maren schlafen miteinander. Ausgerechnet Nicole beobachtet die heiße Nacht der beiden.

Michi beendet die Affäre und entscheidet sich für Nicole

Platzt die Hochzeit nun? Nein! Michi macht seiner Verlobten klar, dass das Schäferstündchen mit Maren nur ein Ausrutscher war. „Ich liebe dich. Ich war bei Maren und habe ihr klargemacht, dass ich nichts von ihr will. Möchtest du noch meine Frau werden?“ Nicole nimmt die Entschuldigung an. Der Trauung steht nichts im Wege – oder doch?

Kurz vor der Hochzeit: Tobias stellt Michi eine unangenehme Frage

Endlich ist der Tag gekommen! Michis Hochzeit mit Nicole steht an. Der Bräutigam trägt einen blauen Anzug und ist bereit, seiner Freundin das Ja-Wort zu geben. Michi und sein Trauzeuge Tobias (Jan Kittmann) haben einen Oldtimer vor dem Kiezkauf geparkt. Als sie den Hochzeitskranz auf die Motorhaube legen, verplappert sich Michi: „Maren fände das voll kitschig ... also was ja völlig egal ist. Es muss ja Nicole gefallen.“ Tobias guckt überrascht und stellt eine unangenehme Frage: „Warum denkst du dann an Maren? Ich schaue mir dieses ganze Hin und Her zwischen euch eine ganze Weile an. Wenn du nur den geringsten Zweifel hast, dann solltest du die Reißleine ziehen.“ Wie reagiert Michi auf diese deutliche Ansage? Lässt er die Hochzeit im letzten Moment platzen?

Findet die Hochzeit statt?

RTL hat bereits im Vorfeld gespoilert, wie es mit Michi und Nicole weitergeht. Die gute Nachricht vorweg: Die Trauung findet statt! „Michi kann Tobias glaubhaft versichern, dass er Nicole liebt und sie heiraten will“, heißt es in einer Mitteilung. Michi steuert endlich den Hafen der Ehe mit Nicole an. Die neueste Folge wird am 8. September um 19:40 Uhr auf RTL+ gezeigt.