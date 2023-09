Kurz vor dem wichtigen Termin bricht in der Klinik Panik aus. Die inhaftierte Auftragskillerin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) hat einen Justizvollzugsbeamten überwältigt und läuft mit einer Waffe durchs Krankenhaus. Jessica und ihr Chefarzt Dr. Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt) müssen sich vor Zoe in einem Zimmer verstecken. Ihnen ist die blanke Panik ins Gesicht geschrieben.

Jessica und Philip schweben in Lebensgefahr! Zoe kann sie jederzeit finden. RTL macht es besonders spannend und teilt mit,Oder kann sie sich in letzter Sekunde befreien? Die Folge wird am 14. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ gezeigt.