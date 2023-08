Straftat im Jeremias! Die teurere Uhr eines Patienten ist verschwunden. Er droht der Klinikleitung mit der Polizei, sollte sein Schmuckstück nicht wieder auftauchen.

GZSZ-Zuschauer wissen, dass ihr die Uhr untergejubelt wurde – und zwar von ihrem Kollegen Jannik (Alexander Wolfshohl). Sein Motiv für diese fiese Tat ist nicht bekannt. Jessica ist sich derweil sicher, dass Jannik für den Diebstahl verantwortlich ist. Sie spricht mit Lilly (Iris Mareike Steen), die demnächst als Oberärztin mehr Verantwortung im Jeremias übernehmen wird. Ihr Gefühl sagt ihr, dass Jessica nichts mit der Straftat zu tun haben kann.

Obwohl Lilly mit dem Fall eigentlich nichts zu tun hat, steht sie plötzlich im Mittelpunkt: Sie will die Straftat aufklären!, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Wird Jannik einknicken und gestehen, dass er für die Tat im Krankenhaus verantwortlich ist? Oder wird Jessica ihren Job verlieren? Die neueste Folge ist am 14. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.