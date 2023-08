Während Nicole sich auf die Hochzeit freut und sich bereits ein Kleid gekauft hat, plagen Michi Schuldgefühle! Er ist mit seiner Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) fremdgegangen. Auf einer Party fiel im Alkoholrausch ein Kuss, den beide nun unter den Teppich kehren wollen. „Es war ein kleiner Schmatzer. Es war ein kurzer Anflug von Nostalgie. Das Ding ist durch“, spielt Michi den Seitensprung herunter.

Das Ding ist durch? Von wegen! Michi liebt Maren immer noch. Sie geht ihm einfach nicht mehr aus Kopf. Anstatt sich auf seine Hochzeit mit Nicole zu freuen, kämpft er mit seiner Eifersucht. Sein Freund Carlos (Patrick Fernandez) hat offenbar Gefallen an Maren gefunden. Eine Tatsache, die Michi ausrasten lässt. „Das lässt du schön bleiben, Amigo! Maren ist tabu“, brüllt er im GZSZ-Kiez.

Michis Lüge, dass er nichts für Maren empfindet, bröckelt langsam.Er nutzt dabei einen Moment der Schwäche bei ihr aus. Als Maren die Hochzeitseinladung von Michi und Nicole erhält, muss sie schwer schlucken. Aus Ablenkung lässt sich Maren auf einen Flirt mit Carlos ein., heißt es in einer RTL-Mitteilung. Michi scheint seine Emotionen einfach nicht in den Griff zu bekommen. Fliegt seine Lüge nach all den Wochen endlich auf? Die neueste Folge könnt ihr am 25. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ aufrufen.