Seit 2006 sucht Heidi Klum auf ProSieben jedes Jahr nach „Germany’s Next Topmodel“. Am 15. Juni 2023 kürt sie bereits ihre 18. Gewinnerin. Auf sie wartet eine große Werbekampagne, ein Magazin-Cover sowie ein Preisgeld – und womöglich der Start einer großen Karriere. Doch nicht für alle Siegerinnen geht es nach der Show erfolgreich weiter.

Einige haben es aber geschafft und sind nach ihrem Sieg durchgestartet. Wer seither eine beachtliche Karriere vorweisen kann und was die fünf erfolgreichsten Gewinnerinnen seit GNTM gemacht haben, erfahrt ihr hier.

Lena Gercke

Sie war 2006 nicht nur die erste Gewinnerin des Formats, sie ist wahrscheinlich auch die erfolgreichste: Lena Gercke hat nach ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ eine steile Karriere hingelegt. Sie modelte für große Marken, hat sich aber auch anderweitig in der Unterhaltungsbranche etabliert: Von 2009 bis 2012 moderierte sie „Austria’s Next Topmodel“. Ein Jahr später folgte ihre erste Moderation von „red!“ auf ProSieben, seit 2015 präsentiert sie gemeinsam mit Thore Schölermann „The Voice of Germany“. Darüber hinaus ist sie auch als Unternehmerin erfolgreich: Seit 2019 hat sie ihre eigene Modemarke LeGer by Lena Gercke bei bei About You.

Lena Gercke moderiert seit 2015 „The Voice of Germany".

Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger setzte sich in Staffel 9 gegen alle Konkurrentinnen durch und wurde „Germany’s Next Topmodel“ 2014. Seither hat sie sich einen großen Namen gemacht. Sie modelt nicht nur erfolgreich, sondern zählt mit mehr als fünf Millionen Followern auf Instagram auch zu den größten Influencerinnen Deuschlands. Darüber hinaus hat sie sich auch an die Schauspielerei gewagt. Sie spielte unter anderem an der Seite von Matthias Schweighöfer im Kinofilm „Der Nanny“ und in „Asphaltgorillas“ mit. Seit 2018 ist ihre Gesichtspflege-Linie „MOY“ bei dm erhältlich. Im Juni 2023 wurde bekannt, dass Giesinger neue Markenbotschafterin für EXTRA Kaugummi ist.

Stefanie Giesinger ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands.

Sara Nuru

Die Gewinnerin der vierten Staffel war Sara Nuru. Das Model mit äthiopischen Wurzeln sicherte sich 2009 den Sieg und startete danach durch. Nuru lief in New York, Mailand, London und Berlin auf der Fashion Week und arbeitete für namhafte Kunden wie Roberto Cavalli, Lascana und Reebok. Seit 2016 ist sie auch erfolgreiche Unternehmerin: Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie die Firma „nuruCoffee“ gegründet, mit der sie fair produzierten Kaffee aus Äthiopien vertreiben. Mit dem Verein „nuruWomen“ unterstützen sie äthiopische Frauen mit Mikrokrediten als Starthilfe für ein Geschäftsmodell.

Sarah Nuru vertreibt mit „nuruCoffee" fair produzierten Kaffee.

Barbara Meier

In der zweiten Staffel überzeugte Barbara Meier die Jury und wurde von Heidi Klum zu „Germany’s Next Topmodel“ 2007 gekürt. Bis heute hat die rothaarige Schönheit für viele bekannte Marken wie Maybelline USA und Pantene ProV gemodelt und ist für Designer-Größen wie Wolfgang Joop und Esther Perbandt gelaufen. Doch Meier ist mittlerweile nicht nur Model, sondern auch als Schauspielerin tätig. Seit 2011 war sie in mehr als 25 Produktionen zu sehen, darunter ein US-Film. Zudem hat sie ein Buch veröffentlicht.

Barbara Meier ist mittlerweile nicht nur Model, sondern auch Schauspielerin und Autorin.

Céline Bethmann

Als 18-Jährige gewann Céline Bethmann 2017 die zwölfte Staffel der Show. Mittlerweile ist sie nicht nur erfolgreich in der Modelbranche unterwegs, sondern hat sich mit aktuell mehr als 390.000 Instagram-Followern auch einen Namen als Influencerin gemacht. Bethmann ist bei der Modelagentur Elite Model Management unter Vertrag – neben Model-Größen wie Adriana Lima, Izabel Goulart oder Kendall Jenner. Im Sommer 2022 machte Bethmann übrigens mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Sie soll Fußball-Star Mats Hummels gedatet haben.