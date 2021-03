Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach: So lautet die Begegnung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 2020/2021 heute am 16.03.2021. Das Hinspiel haben die Borussen mit 2:0 zu Hause verloren. Das „Heimspiel“ fand allerdings aufgrund von Corona in Budapest statt. Auch das heutige Rückspiel wird in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Wo wird das Achtelfinale zwischen Gladbach und ManCity live im Fernsehen und Stream gezeigt? Alle Infos zur TV-Übertragung, erfahrt ihr hier.

Gladbach gegen Manchester City live im TV oder Livestream? Sky oder DAZN?

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die alleinigen Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Auf der Streamingplattform DAZN wird die Begegnung somit nicht zu sehen sein. Sky-Kunden haben jedoch die Möglichkeit, die Partie über die SkyGo-App im Livestream zu verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung am 16.03.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport1 (Konferenz), SkySport2

Kostenloser Stream: -

Kostenpflichtiger Stream: SkyTicket, SkyGo

Bundesliga-Übertragung: Wer zeigt Bielefeld gegen Leipzig live?

Nach der 2:0 Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool ist RB Leipzig bereits aus der Königsklasse ausgeschieden. Nun kann der Fokus wieder verstärkt auf die Bundesliga gelegt und mit einem Sieg am Freitag gegen Bielefeld der Druck auf Tabellenführer Bayern erhöht werden. RB Leipzig ist dann im Freitagsspiel des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga zu Gast in Bielefeld.