Am 17.03.2021 empfängt der FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 2020/2021 Lazio Rom im eigenen Stadion. Die Bayern haben sich mit einem 1:4 Sieg im Hinspiel in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel und ein Weiterkommen in der Königsklasse gebracht.

Wo wird die Partie zwischen Bayern und Lazio live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos zur Übertragung.

FC Bayern gegen Lazio: Übertragung live im TV oder Livestream?

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die alleinigen Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Auf der Streamingplattform DAZN wird die Begegnung somit nicht zu sehen sein. Sky-Kunden haben jedoch die Möglichkeit, die Partie über die SkyGo-App im Livestream zu verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung am 17.03.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport1 (Konferenz), SkySport2

Kostenloser Stream: -

Kostenpflichtiger Stream: SkyTicket, SkyGo

