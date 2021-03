Arminia Bielefeld empfängt im Freitagsspiel des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga am 19.03.2021 RB Leipzig im eigenen Stadion.

Wo wird die Partie zwischen den abstiegsbedrohten Bielefeldern und dem Tabellenzweiten aus Leipzig live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, erfahrt ihr hier.

Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig live im TV auf Sky oder DAZN?

Das Bundesligaspiel zwischen Bielefeld und Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die alleinigen Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Somit wird die Partie nicht bei Sky zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung am 19.03.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Kostenloser Stream: -

Kostenpflichtiger Stream: DAZN

Übertragung der Bundesliga live im TV und Stream: Wer zeigt was am 26. Spieltag?

Neben dem Freitagsspiel zwischen Bielefeld und Leipzig am 19.03.2021 werden am Bundesliga-Wochenende weitere spannende Partien im TV und Stream übertragen. Welche Spiele des 26. Spieltags auf welchem Pay-TV Sender live übertragen werden, erfahrt ihr in dieser Übersicht:

Samstag, 20.03.2021, 15:30 Uhr

Werder Bremen gegen VFL Wolfsburg: SkySport1 (Konferenz), SkySport5, SkyTicket, SkyGo

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart SkySport1 (Konferenz), SkySport2, SkyTicket, SkyGo

FC Köln gegen Borussia Dortmund: SkySport1 (Konferenz), SkySport3, SkyTicket, SkyGo

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: SkySport1 (Konferenz), SkySport4, SkyTicket, SkyGo

Samstag, 20.03.2021, 18:30 Uhr

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach: SkySport1, SkyTicket, SkyGo

Sonntag, 21.03.2021, 13:30 Uhr

TSG Hoffenheim gegen Mainz 05: DAZN (Livestream)

Sonntag, 21.03.2021, 15:30 Uhr

Hertha BSC Berlin gegen Bayer Leverkusen: SkySport1, SkyTicket, SkyGo

Sonntag, 21.03.2021, 18:00 Uhr

SC Freiburg gegen FC Augsburg: SkySport1, SkyTicket, SkyGo

