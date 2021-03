Bei der heutigen DFB-Pokal Auslosung am 07.03.2021 wurden die Partien für das Halbfinale am 1. und 2. Mail ausgelost.

Welche Teams werden sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen?

Ein Überblick über die Ergebnisse der Auslosung.

DFB-Pokal Halbfinale Auslosung und Ergebnisse: Diese Teams treffen aufeinander

Welche Teams sich im Halbfinale des DFB-Pokals 2020/2021 gegenüberstehen werden, steht nun nach der Auslosung am 07.03.2021 fest.

Diese Teams treffen im Halbfinale aufeinander:

Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel (Samstag, 01.05.2021)

Jahn Regensburg/Werder Bremen gegen RB Leizig (Sonntag, 02.05.2021)

DFB-Pokal Halbfinal-Auslosung wegen Nachholspiel nur mit drei Teams

Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen neuen Termin angesetzt. Das Nachholspiel zwischen Regensburg und Bremen wurde vom DFB auf den 07. April 2021 terminiert. Der Sieger der Partie trifft dann im Halbfinale am 02. Mai 2021 auf RB Leipzig. Da die Viertelfinal-Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen aufgrund mehrerer Corona-Fälle des Gastgebers Regensburg abgesagt wurde, hat der(DFB) einen neuenangesetzt. Daszwischen Regensburg und Bremen wurde vom DFB auf denterminiert. Der Sieger der Partie trifft dann im Halbfinale am 02. Mai 2021 auf RB Leipzig.

Bärbel Wohlleben loste Halbfinal-Begenungen 2021 aus

Ex-Fußballerin Bärbel Wohlleben fungiert am kommenden Sonntag als Losfee für das DFB-Pokal-Halbfinale. Ein Tor der 77-Jährigen wurde 1974 in der ARD Sportschau zum Tor des Monats gewählt. Wohlleben war somit die erste Frau, der ein Tor des Monats gelang. Am Sonntag wird sie zusammen mit U21-Trainer Stefan Kuntz die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals auslosen.