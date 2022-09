in Zandvoort. Der Lokalmatador und Weltmeister Charles Leclerc, den Niederlanden auf Zeiten- und Punktejagd. Das Formel-1-Wochenende beginnt am heutigen Freitag, 02.09.2022, mit den ersten freien Trainings. Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast. Der Lokalmatador und Weltmeister Max Verstappen Mick Schumacher und Co. gehen auf dem hügeligen Kurs inauf Zeiten- und Punktejagd. Das Formel-1-Wochenende beginnt am heutigenmit den ersten freien Trainings.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis von Zandvoort im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis von Zandvoort im Überblick. TV-Übertragung: Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen?

Alle Infos zum Formel-1-Wochenende in Zandvoort.

Formel 1 in Zandvoort 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Das Rennwochenende in den Niederlanden in Zandvoort startet am heutigen Freitag, 2. September, um 14:00 Uhr mit dem 1. freien Training. Das 2. Training findet um 17 Uhr statt. Nach dem 3. freien Training am Samstag startet dann mit dem Qualifying um 16:00 Uhr das erste Renn-Highlight in den Niederlanden. Das Rennen findet am Sonntag, 4. September, statt. Rennstart ist um 15 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Zandvoort findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 2. September 2022, ab 14.00 Uhr

: Freitag, 2. September 2022, ab 14.00 Uhr 2. Training : Freitag, 2. September 2022, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 2. September 2022, ab 17.00 Uhr 3. Training : Samstag, 3. September 2022, ab 13.00 Uhr

: Samstag, 3. September 2022, ab 13.00 Uhr Qualifying : Samstag, 3. September 2022, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 3. September 2022, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 4. September 2022, 15.00 Uhr

Max Verstappen (Niederlande) will am Sonntag zum zweiten Mal in Folge sein Heimrennnen in Zandvoort gewinnen.

© Foto: dpa

Formel 1 in Zandvoort: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von den Niederlanden

Auf den Großen Preis der Niederlande freut sich Weltmeister Max Verstappen besonders. Denn der junge Holländer taucht den an der Nordsee liegenden Circuit Park Zandvoort auch dieses Jahr wieder in ein Oranje-Meer. Bis zu 100.000 Zuschauer finden Platz, und für die Stimmung wird die Enge zum Multiplikator: Laut wie in einem Fußballstadion ist es dort drei Tage lang. Zuletzt war die Königsklasse 1985 in den Niederlanden zu Gast gewesen, beim Comeback im vergangenen Jahr präsentierte sich der Circuit Park Zandvoort dann generalüberholt – der Kurs wurde umgebaut und schneller gemacht, in den Streckenabschnitten Hugenholtzbocht und Arie Luyendijkbocht finden sich nun Steilkurven mit fast 20 Grad Neigung.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Holland? Alle Infos zum Großen Preis von Zandvoort im Überblick:

Strecke : Circuit Park Zandvoort

: Circuit Park Zandvoort Ort : Zandvoort

: Zandvoort Grand Prix : 15 von 22

: 15 von 22 Datum : 04.09.2022

: 04.09.2022 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 4,259km

: 4,259km Rundenzahl : 72 Runden

: 72 Runden Renndistanz : 306,587km

: 306,587km Rundenrekord: 1:11,097 (Lewis Hamilton, 2021)

F1 in Zandvoort: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Motorsport-Fans können den Großen Preis der Niederlande am Sonntag ohne Zusatzkosten schauen. Das Formel-1-Rennen in Zandvoort wird im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen, der niederländische Grand Prix ist das dritte Rennen nach dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola und dem Rennen in Großbritannien.

In Zandvoort setzt RTL auf sein bewährtes Team um Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxengassen-Reporter Kai Ebel. Übertragungsbeginn für das Rennen auf RTL ist um 14 Uhr.

Formel 1 Zandvoort live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlicher ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Sky bietet auch einen Livestream über Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Auf offiziellen Karten-Verkaufsseiten indes keine Tickets mehr für den 15. Grand Prix im Rennkalender.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky und RTL

Formel 1 2022 live im Free-TV: Welche Rennen werden auf RTL übertragen?