Zandvoort in den Niederlanden. Nach der Sommerpause starteten Für das zweite Rennen des Tripleheaders gastiert die Formel 1 in der Dünenlandschaft vonin den. Nach der Sommerpause starteten Max Verstappen , Mick Schumacher und Co. letzte Woche in Belgien in die zweite Saisonhälfte. Verstappen gewann schon im Vorjahr sein Heimspiel und freut sich auf eine „atemberaubende Atmosphäre“, sagt der Lokalmatador von Red Bull. Er wolle das Drumherum so sehr genießen, wie nur möglich.

Wie sieht die Startaufstellung für das Rennen in den Niederlanden aus? Alle Infos zur den Ergebnissen des Qualifyings für den Großen Preis von Zandvoort bekommt ihr hier.

Formel 1 Startaufstellung in Zandvoort: Ergebnisse des Qualifyings für das Rennen am Sonntag

Qualifying am Samstagnachmittag bestimmt. Das Qualifying beginnt um 16.00 Uhr und dauert ca. eine Stunde. Sebastian Vettel konnte in den letzten beiden Rennen in Ungarn und Belgien jeweils in Punkte fahren. Sein deutscher Landsmann Mick Schumacher wartet seit seinem sechsten Platz in Österreich auf erneute Punkte. Welche Startpositionen sich die beiden Deutschen für den Großen Preis von Zandvoort sichern können, wird imbestimmt. Das Qualifying beginnt umund dauert ca. eine Stunde.

Im Anschluss daran informieren wir euch über die Ergebnisse und die Startaufstellung für das Rennen.

Die Startaufstellung findet ihr hier nach dem Qualifying

Formel 1: Das ist der aktuelle WM-Stand

Max Verstappen fährt seinen Verfolgern davon. Bereits neun der gefahrenen 14 Rennen konnte der Weltmeister für sich entscheiden. Mit 284 Punkten führt er die WM überlegen an, hat bereits 93 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Gar 96 Punkte sind es auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Strategiefehler und technische Defekte kosteten Ferrari in den vergangenen Rennen viele wichtige Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft. Auf Platz vier dem WM liegt der zweite Ferrari-Pilot Carlos Sainz (171 Punkte), dicht gefolgt von George Russell (170) im Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton liegt auf Platz sechs (146), Sebastian Vettel (20) auf Rang zwölf und Mick Schumacher (12) liegt an Position 15 in der WM-Tabelle.