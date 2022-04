Formel 1 noch komplett kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen. Der private Sender RTL übertrug von Mitte 1991 bis Ende 2020 alle Formel-1-Rennen live im Free-TV. In der aktuellen Formel-1-Saison 2022 müssen Rennsportfans allerdings auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um alle Rennen live zu sehen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den Pay-TV-Sender Sky zurückzugreifen. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im RTL im Free-TV zu sehen. Es ist noch gar nicht so lange her, da lief dienoch komplett kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen. Der private Sender RTL übertrug von Mitte 1991 bis Ende 2020 alle Formel-1-Rennen. In der aktuellenmüssen Rennsportfans allerdings auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um allelive zu sehen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf den Pay-TV-Sender Sky zurückzugreifen. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live aufzu sehen.

Welche Formel-1-Rennen kostenlos im TV übertragen werden, erfahrt ihr hier.

Formel 1 Free-TV 2022: Diese Rennen werden auf RTL übertragen

Wie gewohnt werden alle Formel-1-Rennen auch in diesem Jahr vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ganz verschwunden von der Bildfläche ist RTL in Sachen Live-Übertragung allerdings nicht. Vier Rennen der Formel-1-Saison 2022 können Rennsportfans live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Das erste Rennen im Free-TV steht schon am kommenden Wochenende an: RTL beginnt mit der Live-Übertragung vom Großen Preis in Imola am Sonntag ab 14.00 Uhr. Die weiteren RTL-Rennen sind Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November).

Folgende Grands Prix 2022 werden live im Free-TV übertragen:

24.04.2022: Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

03.07.2022: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

04.09.2022: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13.11.2022: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Formel 1 auf Sky im Pay-TV: Wie viel kostet Sky Sport F1?

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 20,00 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD HDR-Qualität genießen.

Zudem können Formel 1 Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket live verfolgen. Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Mit diesem können Kunden zum günstigeren Preis von nur 24,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1 Saison live verfolgen.