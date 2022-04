Am heutigen Freitag, den 22.4.2022, startet das Formel-1-Wochenende in Imola: Mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna steht der erste Grand Prix in Europa an. Bereits am Freitag findet in Imola das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag statt. An beiden Tagen gibt es jeweils ein freies Training. Die Ergebnisse aus dem Sprint bestimmen die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.

Termine : Wann finden Training und Qualifying heute statt?

: Wann finden Training und Qualifying heute statt? Übertragung : Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen?

: Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen? Alle Infos zur Formel 1 heute in Imola bekommt ihr hier.

Formel 1 Qualifying und freies Training heute – Uhrzeit und Start in Imola am 22.4.2022

An diesem Formel-1-Wochenende findet das erste Sprintrennen in dieser Saison statt. Dieses wird allerdings erst am Samstag ausgefahren.

Zuvor steht am Freitag um 13:30 Uhr das 1. freie Training auf dem Programm, ehe am frühen Abend das Qualifying losgeht.

Alle Infos zu den Terminen in Imola am heutigen Freitag, den 22.4.2022:

Freitag, 22. April 2022: Freies Training und Qualifying

13:30 - 14:30 Uhr: 1. Freies Training

17:00 - 18:00 Uhr: Sprint-Qualifying

Charles Leclerc (r) aus Monaco von Team Ferrari führt das WM-Klassement vor dem Grand Prix in Imola mit 71 Punkten an, der zweitplatzierte Mercedes-Youngster George Russell hat bereits 34 Punkte Rückstand.

© Foto: Simon Baker/dpa

Training und Qualifying heute live: Übertragung der Formel 1 im TV und Stream

Sky ist wie gewohnt auch an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis der Emilia-Romagna live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Zudem bietet Sky eine Übertragung im Live-Stream über die Sky Go App und über Sky Ticket an. Und was ist mit einer Übertragung auf RTL? Leider werden die freien Trainings, das Qualifyings und das Sprintrennen nicht im Free-TV ausgestrahlt. Das Rennen am Sonntag allerdings können Formel-1-Fans im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL verfolgen.

Formel 1 Imola 2022: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV auf RTL

Formel-1-Fans können das Heimspiel von WM-Spitzenreiter Ferrari in Imola am kommenden Wochenende im Free-TV live verfolgen. Wie RTL mitteilte, wird das Rennen am Sonntag im Rahmen der Vereinbarung mit Bezahlsender Sky übertragen. Der langjährige Moderator Florian König wird wegen einer Corona-Infektion an der Strecke von Laura Papendick ersetzt. Als Kommentatoren sind Heiko Wasser und Christian Danner im Einsatz, aus der Boxengasse berichtet Kai Ebel. Neben dem Großen Preis von Imola wird RTL in dieser Saison auch die Rennen in Großbritannien (3. Juli), den Niederlanden (4. September) und Brasilien (13. November) übertragen.

Welche Formel-1-Rennen werden 2022 live im Free-TV übertragen?

Formel-1-Saison 2022 leider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um alle Rennen live zu sehen, müssen sie ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im RTL im Free-TV zu sehen. Rennsportfans müssen in der aktuellenleider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um allelive zu sehen, müssen sie ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live aufzu sehen.

Formel 1 in Imola: Die neuen Regeln für Qualifying und Sprintrennen

In Imola wird eines der drei geplanten Sprintrennen ausgefahren. Am Samstag ist es soweit. Anders als im vergangenen Jahr gibt es diesmal für die ersten acht Piloten Punkte (8-7-6-5-4-3-2-1). Sonst gab es nur fürs Trio vom Podium Extrazähler (3-2-1). Heißt auch, dass es nur eine Trainingseinheit am Freitag geben wird, ehe am frühen Abend das Qualifying losgeht. Und auch hier hat sich was geändert, allerdings nur für die Statistiken: Wer auf Platz eins in der Zeitausscheidung fährt, wird als Polesetter gewertet und nicht derjenige, der beim Sprint über 100 Kilometer gewinnt und am Sonntag beim Großen Preis der Emilia Romagna von besten Startrang losfährt.