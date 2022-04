Nach den Grands Prix der Formel 1 in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien geht es für die Formel-1-Piloten erstmals in der laufenden Saison nach Europa. Beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola feiert die wiedererstarkte Scuderia Ferrari ein umjubeltes Heimspiel. Das Formel-1-Wochenende beginnt am Freitag, den 22.4.2022 mit dem Training und Qualifying.

Formel 1 Imola 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Zum ersten Mal in der laufenden Formel-1-Saison 2022 findet ein Sprintrennen statt. Hierfür werden am Freitag nach dem 1. freien Training zunächst beim Qualifying die Startplätze bestimmt. Nach dem Sprintrennen am Samstag und einem weiteren freien Training findet dann am Sonntag das große und mit Spannung erwartete Rennen in Imola um den Großen Preis der Emilia-Romagna statt.

Wann gehen die Fahrer in Imola an den Start? Den Zeitplan und die Termine für Imola findet ihr hier:

1.Freies Training: Freitag 13:30 - 14:30 Uhr

Qualifying: Freitag 17:00 - 18:00 Uhr

2. Freies Training: Samstag 12:30 - 13:30 Uhr

Sprintrennen: Samstag 16:30 - 17:30 Uhr

Rennen: Sonntag 15:00 - 17:00 Uhr

Formel 1 Imola 2022: Alles zum Grand Prix der Emilia Romagna

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Imola? Alle Infos zum Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis der Emilia Romagna

: Großer Preis der Emilia Romagna Grand Prix: 4 von 22

4 von 22 Datum : 24.04.2022

: 24.04.2022 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Imola

: Imola Strecke : Autodromo Enzo e Dino Ferrari

: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Streckenlänge : 4,933 km

: 4,933 km Streckenrekord : 1:20,411 min. (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)

: 1:20,411 min. (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) Kurven: 17

Formel 1 Imola 2022 Übertragung: Übertragung im TV und Stream

Sky ist an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis der Emilia-Romagna live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Auch im Live-Stream überträgt der Pay-TV-Sender das Wochenende in Imola. Hierfür kann die Sky Go App genutzt oder auf ein Sky Ticket zurückgegriffen werden. Auch RTL zeigt das Rennen am Sonntag live im Free-TV. Das restliche Rennwochenende allerdings wird exklusiv auf Sky zu sehen sein.

Formel 1 in Imola: Tragödie, Geschichte und Geschichten

Etwas Mythisches umgibt das Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Es sind Geschichten aus Jahrzehnten des Motorsports, vor allem aber ist es die Erinnerung an Ayrton Senna, der an einem schwarzen Wochenende im Frühling 1994 in Imola sein Leben verlor. In der langgezogenen Tamburello-Kurve krachte der Brasilianer in seinem Williams mit ca. 330 km/h geradeaus in die Mauer. Das Auto zerschellte, ein Teil der Radaufhängung bohrte sich durch den Helm in Sennas Kopf. Der dreimalige Weltmeister hatte keine Chance. Doch Imola war auch der Ort, an dem der legendäre Michael Schumacher mit der roten Göttin siebenmal gewann, dort, wo der von den Tifosi bis heute verehrte „Michele“ nach seinem Sieg 2003 bittere Tränen um seine am selben Tag verstorbene Mutter weinte. Triumph und Tragödie, Geschichte und Geschichten - Imola hat viel zu bieten.