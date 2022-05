Die Formel 1 geht am heutigen Freitag, den 20.5.2022, in Barcelona weiter. Das Rennwochenende startet bereits am Freitag mit den ersten freien Trainings. Das Qualifying findet am Samstag statt, das große Rennen folgt am Sonntag.

Termine : Wann finden Training und Qualifying statt?

: Wann finden Training und Qualifying statt? Übertragung : Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen?

: Wo wird die Formel 1 heute live im TV übertragen? Alle Infos zur Formel 1 heute in Barcelona bekommt ihr hier.

Formel 1 Training heute live: Uhrzeit und Start in Barcelona am 20.5.2022

Das Formel-1-Wochenende in Barcelona findet nach dem üblichen Modus – also ohne Sprintrennen – statt. Am Freitag um 14 Uhr steht das 1. freie Training auf dem Programm, um 17:00 Uhr folgt das 2. freie Training.

Alle Infos zu den Terminen in Barcelona am heutigen Freitag, den 20.5.2022:

Freitag, 20. Mai 2022: 1. und 2. Freies Training

14 :00 - 15:00 Uhr: 1. Freies Training

17:00 - 18:00 Uhr: 2. Freies Training

Training heute live in Spanien: Übertragung der Formel 1 im TV und Stream

Sky ist wie gewohnt auch an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Spanien live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Zudem bietet Sky eine Übertragung im Live-Stream über die Sky Go App und über Sky Ticket an. Und was ist mit einer Übertragung auf RTL? Leider werden die freien Trainings, das Qualifyings und das Rennen nicht im Free-TV ausgestrahlt.

Formel 1 heute: Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc in Barcelona

Spanien, wenn sein Bolide so verlässlich bleibt, wie sich der Niederländer das wünscht? Im Norden Barcelonas feierte der mittlerweile 24-Jährige vor sechs Jahren seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt - und das bei seinem ersten Einsatz für Red Bull. „Hoffentlich können wir den Schwung der letzten Rennen mit“, sagte Verstappen nun. 19 Punkte beträgt sein Rückstand auf Leclerc, der die anderen beiden Saisonläufen gewinnen konnte. Dreimal kam Max Verstappen in den bisherigen fünf Rennen ins Ziel, dreimal gewann er. Klappt das auch in, wenn sein Bolide so verlässlich bleibt, wie sich der Niederländer das wünscht? Im Norden Barcelonas feierte der mittlerweile 24-Jährige vor sechs Jahren seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt - und das bei seinem ersten Einsatz für Red Bull. „Hoffentlich können wir den Schwung der letzten Rennen mit“, sagte Verstappen nun. 19 Punkte beträgt sein Rückstand auf, der die anderen beiden Saisonläufen gewinnen konnte.

Max Verstappen (l) aus den Niederlanden vom Team Oracle Red Bull und Charles Leclerc aus Monaco vom Team Ferrari.

© Foto: Guglielmo Mangiapane/dpa

Welche Formel-1-Rennen werden 2022 live im Free-TV übertragen?