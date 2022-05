20.5.2022, startet das Formel-1-Wochenende in Spanien mit den beiden freien Trainings. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geht das Duell um die Spitze zwischen Titelverteidiger Am heutigen Freitag,, startet das-Wochenende inmit den beiden freien Trainings. Auf demgeht das Duell um die Spitze zwischen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Herausforderer Charles Leclerc im Ferrari weiter.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis in Barcelona im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis in Barcelona im Überblick. TV-Übertragung : Wo werden Training, Qualifying und Rennen live übertragen?

: Wo werden Training, Qualifying und Rennen live übertragen? Strecke: Welche wichtigen Infos gibt es zum Circuit de Barcelona-Catalunya?

Alle Infos zum Formel-1-Wochenende in Barcelona.

Formel 1 Barcelona 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Rennstart in Spanien

Beim Rennwochenende in Spanien stehen am Freitag um 14.00 und 17.00 Uhr die freien Trainings auf dem Programm. Am Samstag folgt nach einem weiteren freien Training das Qualifying. Am Sonntag startet das mit Spannung erwartete Rennen um den Großen Preis von Spanien.

Wann gehen die Fahrer in Barcelona an den Start? Den Zeitplan und die Termine für Barcelona 2022 zur deutschen Uhrzeit findet ihr hier:

1. Freies Training: Freitag, 20. Mai 2022 , ab 14 Uhr

, 2. Freies Training: Freitag, 20. Mai 2022 , ab 17 Uhr

, 3. Freies Training: Samstag, 21. Mai 2022, ab 13.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 21. Mai 2022, ab 16.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. Mai 2022, ab 15.00 Uhr

Formel 1 Strecke in Spanien 2022: Alles zum Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Barcelona? Alle Infos zum Großen Preis von Spanien im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Spanien

: Großer Preis von Spanien Grand Prix: 6 von 22

6 von 22 Datum : 22.05.2022

: 22.05.2022 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Barcelona

: Barcelona Strecke : Circuit de Catalunya

: Circuit de Catalunya Streckenlänge : 4,675 km

: 4,675 km Streckenrekord : 1:18,149 min.(Max Verstappen, Red Bull Racing, 2021)

: 1:18,149 min.(Max Verstappen, Red Bull Racing, 2021) Kurven: 16

Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull Racing steuert sein neues Auto auf der Rennstrecke Circuit de Catalunya in Barcelona.

Formel 1 in Barcelona live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream?