Fenerbahce Istanbul trifft am Donnerstag, den 30.09.2021, auf Olympiakos Piräus. Nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt im ersten Europa-League-Spiel will das Team um Mesut Özil den ersten Sieg in der Gruppe D einfahren.

In der türkischen Süper Lig steht das Team aktuell auf Platz 1. Gleiches gilt in der ersten griechischen Liga für Gegner Olympiakos Piräus. Die Griechen starteten mit einem 2:1 gegen Royal Antwerpen in die diesjährige Europa League.

Wo wird das Spiel Fenerbahce gegen Olympiakos live übertragen ?

Fenerbahce Istanbul gegen Olympiakos Piräus – Europa League: Datum, Uhrzeit

Das Spiel der Europa League zwischen Fenerbahce Istanbul und Olympiakos Piräus findet am Donnerstag, den 30.09.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Fenerbahce gegen Piräus im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Fenerbahce Istanbul und Olympiakos Piräus wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Fenerbahce Istanbul gegen Olympiakos Piräus am 30.09.2021 um 18:45 Uhr: