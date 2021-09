Eintracht Frankfurt trifft am morgigen Donnerstag, den 30.09.2021, in der Europa-League-Gruppenphase auf Royal Antwerpen. Die Frankfurter Eintracht will das Auswärtsspiel in Belgien mit vollem Einsatz angehen – vor allem aufgrund der bescheidenen Situation am Main. Nach dem historischen Bundesliga-Fehlstart suchen die Hessen nach der Euphorie der Vorsaison und sehnen sich nach einem erlösenden Erfolg in ihrem Lieblingswettbewerb.

„Was mir Mut macht, ist, dass die Jungs unheimlich viel Mentalität und Intensität zeigen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche „Wir werden alles dafür tun, in Antwerpen zu gewinnen“. Er sei „zuversichtlich“, dass es „schnell Fortschritte" geben und die Mannschaft dann auch "die Punkte einfahren“ werde.

Wo wird das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen – Europa League: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen findet am Donnerstag, den 30.09.2021, um 21:00 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung im Bosuilstadion in Antwerpen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul

: Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : D

: D Datum und Uhrzeit : 30.09.2021, 18:45 Uhr

: 30.09.2021, 18:45 Uhr Spielort: Bosuilstadion, Antwerpen

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Frankfurt gegen Antwerpen im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen am 30.09.2021 um 18:45 Uhr:

Wo werden die Spiele der Europa-League-Gruppenphase live im Free-TV und Stream übertragen?