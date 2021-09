Bayer Leverkusen will sich dem ersten Etappenziel nähern: Am heutigen Donnerstag, den 30.09.2021, kann Bayer 04 Leverkusen mit einem Sieg gegen Celtic Glasgow einen wegweisenden Schritt in Richtung K.O-Runde machen.

Der Auftrag von Sportdirektor Simon Rolfes an die Werkself mit dem zuletzt so starken Jungstar Florian Wirtz ist jedenfalls klar und deutlich. „Wir wollen in die K.o.-Runde einziehen und Donnerstag einen weiteren Schritt dahin machen. Wir sind gut vorbereitet“, sagte der 39-Jährige vor dem Abflug zum nächsten Gruppenspiel in der Europa League beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow. Nach dem mühevollen Auftaktsieg gegen Außenseiter Ferencvaros Budapest (2:1) will der Bundesliga-Zweite die Schotten keineswegs unterschätzen. „Sie sind ein guter Gegner, das hat man im ersten Spiel schon gesehen. Celtic ist eine Spitzenmannschaft“, sagte Rolfes und blickt mit Vorfreude auf die Stimmung in Glasgow: „Ich erwarte, dass uns das antreibt und motiviert.“

Wo wird das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow – Europa League: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Celtic Glasgow findet am Donnerstag, den 30.09.2021, um 21:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Celtic Glasgow

: Bayer 04 Leverkusen, Celtic Glasgow Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : G

: G Datum und Uhrzeit : 30.09.2021, 21:00 Uhr

: 30.09.2021, 21:00 Uhr Spielort : Celtic Park, Glasgow

: Celtic Park, Glasgow Schiedsrichter : Marco Di Bello (Italien)

: Marco Di Bello (Italien) Assistenten : Alessandro Costanzo,Matteo Passeri (beide Italien)

: Alessandro Costanzo,Matteo Passeri (beide Italien) Vierter Offizieller : Gianluca Manganiello (Italien)

: Gianluca Manganiello (Italien) Video-Assistent : Massimiliano Irrati (Italien)

: Massimiliano Irrati (Italien) VAR-Assistent: Maurizio Mariani (Italien)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Leverkusen gegen Celtic im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und Celtic Glasgow wird live im Free-TV übertragen. RTL startet mit der Übertragung um 20:15 Uhr. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es auch geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow am 30.09.2021 um 21:00 Uhr: