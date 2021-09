Berlins Marvin Friedrich klatscht sich mit Teamkollegen Rani Khedira und Robin Knoche nach dem Sieg ab. Der 1. FC Union Berlin trifft in der Gruppenphase der Conference League auf Maccabi Haifa. Übertragung in TV und Stream: Alle Infos zum Spiel der Eisernen in der Gruppe E. © Foto: Andreas Gora/dpa