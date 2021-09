Olympique Marseille gegen Galatasaray Istanbul in der Europa League: Nicht nur die Namen der beiden Vereine haben großen Klang, Fußball-Fans freuen sich auch auf stimmungsvolle Bilder aus dem Stade Velodrome zweier fanatischer Fan-Gruppen.

Galatasaray konnte am vergangenen Wochenende zwar mit 2:1 gegen Göztepe gewinnen, läuft in der türkischen Süper Lig aktuell auf Platz 10 der Musik hinterher bei drei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Immerhin: Den Auftakt in der EL konnten die Istanbuler danke einer Slapstick-Einlage von Lazio Roms Torhüter Strakosha mit 1:0 gewinnen.

Auf der Gegenseite musste Olympique am Wochenende die erste Saisonniederlage in der französischen Ligue 1 hinnehmen: Im Spitzenspiel gegen Lens gab es ein 2:3. In die Europa League ist man mit einem 1:1 gegen Lokomotive Moskau gestartet.

Wo wird das Spiel Galatasaray gegen Marseille live übertragen ?

gegen ? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der Partie Istanbuls bei Olympique ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.







Galatasaray Istanbul gegen Olympique Marseille – Europa League: Datum, Uhrzeit

Das Spiel der Europa League zwischen Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille findet am Donnerstag, den 30.09.2021, um 21:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul

: Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : E

: E Datum und Uhrzeit : 30.09.2021, 21:00 Uhr

: 30.09.2021, 21:00 Uhr Stadion: Stade Velodrome, Marseille



Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Galatasaray vs Marseille im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League von Galatasaray Istanbul bei Olympique Marseille wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Galatasaray Istanbul bei Olympique Marseille am 30.09.2021 um 21:00 Uhr: