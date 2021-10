Am heutigen Sonntag, 24.10.2021, empfängt der FC St. Pauli den FC Hansa Rostock im heimischen Millerntor-Stadion am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Dabei wird es zwischen den Erzrivalen nicht nur auf dem Feld hoch hergehen, auch abseits des Platzes kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Anhänger von St. Pauli und des FC Hansa verbindet seit Jahrzehnten eine enorme Abneigung bis hin zu teils offen zur Schau gestellter Feindschaft. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu gewaltsamen Krawallen zwischen Anhängern beider Vereine. Obwohl die Hansa-Fans ihr Ticket-Kontingent für das Auswärtsspiel zurückgegeben haben, werden trotzdem einige Fans nach Hamburg reisen, so die Hamburger Morgenpost.

Sportlich betrachtet ist St. Pauli dem FCH deutlich überlegen. Mit 22 Punkten führen die Gastgeber die Tabelle an, Rostock liegt mit 11 Punkten auf dem 13. Rang. Für den Aufsteiger geht es von vorneherein einzig und allein um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Mit einem Sieg hat das Team von Jens Härtel die Chance, bis auf Rang 10 vorzurücken. Timo Schultz und sein Team hingegen könnten die Führung an der Tabellenspitze weiter ausbauen.

St. Paulis Spieler jubeln vor ihren Fans in Heidenheim. Gelingt den „Braun-Weißen“ das auch im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock?

FC St. Pauli gegen Hansa Rostock: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen St. Pauli und Rostock findet am Sonntag, den 24.10.2021, um 13:30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Sonntagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : FC St. Pauli, Hansa Rostock

: FC St. Pauli, Hansa Rostock Wettbewerb : 2. Bundesliga, 11. Spieltag

: 2. Bundesliga, 11. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.10.2021, um 13:30 Uhr

: 24.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Millerntor-Stadion, Hamburg

: Millerntor-Stadion, Hamburg Zugelassene Zuschauer: 29.546

FC St. Pauli gegen Hansa Rostock live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen St. Pauli und Hansa Rostock wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung St. Pauli gegen Rostock am .10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket, SkyGo







Zuschauer: Rostock-Fans geben Tickets zurück an St. Pauli

Am Dienstag teilte der Verein Hansa Rostock mit, dass das Karten-Kontingent für das heutige Spiel an den Gastgeber aus St. Pauli zurück geht. Grund dafür sei die im Hamburger Stadion geltende 2G-Regelung, wonach nur geimpfte und genesene der Zutritt in die Arena gewährt wird. Der FC St. Pauli konnte wegen behördlicher Verfügungen der Stadt Hamburg weder für Heim- noch Gästefans eine andere Regelung erwirken.

Von Seiten Hansa Rostocks wurde mitgeteilt, dass sich bereits vergangene Woche 95% der Mitglieder gegen die Annahme der Tickets entschieden haben. Abgestimmt wurde auf einem Mitgliederforum des FC Hansa. Dabei handle es sich um eine Einzelfallentscheidung und „[das] Ziel muss dabei sein, möglichst vielen gerecht zu werden, damit verschiedene Standpunkte und Meinungen nicht zu einer Spaltung des Vereins führen“, so der Club aus Rostock in der Mitteilung.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 11. Spieltag

Neben der Partie am Sonntag zwischen St. Pauli und Rostock, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 11. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Zweitliga-Spiele am 11. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 22.10.2021, 18:30 Uhr

FC Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt 04 (1:0)

SV Paderborn 04 vs. Hamburger SV (1:2)

Samstag, den 23.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC (3:1)

Holstein Kiel vs. Darmstadt 98 (1:1)

1. FC Nürnberg vs. 1. FC Heidenheim (4:0)

Samstag, den 23.10.2021, 20:30 Uhr

FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden (3:0)

Sonntag, den 24.10.2021, 13:30 Uhr

SV Sandhausen vs. Werder Bremen

FC St. Pauli vs. Hansa Rostock

Jahn Regensburg vs. Hannover 96



