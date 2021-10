Der VfL Bochum empfängt heute am Sonntag, den 24.10.2021, Eintracht Frankfurt. Im Duell der Tabellennachbarn (Bochum 15. und Frankfurt 14.) geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Eintracht Trainer Oliver Glasner hat sich den Saisonverlauf nach der überragenden Spielzeit als Chef-Coach der Wölfe in der Vorsaison definitv anders vorgestellt. Von den internationalen Plätzen ist man weit entfernt, auch attraktiver Fußball sieht anders aus. Die Frankfurter konnten in der laufenden Spielzeit nur ein Spiel gewinnen und das ausgerechnet gegen den großen FC Bayern. Am vergangenen Spieltag verlor man zu Hause gegen die Hertha, nun soll es gegen den VfL Bochum auswärts klappen. Der Aufsteiger aus Bochum kämpft um jeden Punkt und hält momentan gut mit. Im letzten Spiel gegen Greuther Fürth konnte der VfL drei wichtige Punkte eintüten. Im Heimspiel gegen die Eintracht hofft der Außenseiter auf die Unterstützung der Fans.

Wo wird die Partie zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Bochum und der Eintracht findet am Sonntag, den 24.10.2021, um 19:30 Uhr statt. Im Vonovia-Ruhrstadionin Bochum werden 20.000 Zuschauern erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams :VfL Bochum, Eintracht Frankfurt

:VfL Bochum, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 9. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 9. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 24.10.2021, 19:30 Uhr

: 24.10.2021, 19:30 Uhr Spielort : Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum zugelassene Zuschauer: 20.000

Bochum vs. Frankfurt live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL und Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bochum gegen Frankfurt am 24.10.2021 um 19:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV:

Livestream: DAZN 1, DAZN

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Die Bundesliga hat neben der Partie zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt noch weitere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 9. Spieltags:

Freitag, den 22.10.2021 um 20:30 Uhr

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg

Samstag, den 23.10.2021 um 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim

Samstag, den 23.10.2021 um 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Sonntag, den 24.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, den 24.10.2021 um 17:30 Uhr