Manchester United gegen den FC Liverpool, Red Devils gegen Reds, Cristiano Ronaldo gegen Mo Salah: In der Premier League steigt heute die Neuauflage eines epischen Klassikers. Das Duell von Man United gegen den LFC gehört zu den größten Rivalitäten im englischen Fußball. Und das nicht nur aufgrund der geografischen Nähe der beiden Städte im Westen des Landes, sondern auch wegen des andauernden Kampfes um die Zahl der meisten Meisterschaften (den aktuell United zu seinen Gunsten dominiert). Die Ausgangslage vor der Partie: Während Liverpool in der Liga noch ungeschlagen ist und mit einem Sieg im Old Trafford bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Chelsea heranrücken könnte, suchen die „Red Devils“ in den vergangenen Wochen nach der Form und danach, die Euphorie der Welcome-back-Party rund um Ronaldos Rückkehr wieder aufleben zu lassen. Gelingt es ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Liverpool? Jürgen Klopp und seine „Reds“ werden alles daran setzen, ungeschlagen zu bleiben – oder gleich alle drei Punkte mit an den River Mersey zu holen.

Wer überträgt das Spiel zwischen dem Manchester United und dem FC Liverpool live im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Man United und dem LFC findet ihr hier.



Liverpools Mohamed Salah jubelt nach einem Elfmetertor. Der LFC will heute auch in Manchester gewinnen.

© Foto: Manu Fernandez/DPA



Manchester United gegen FC Liverpool heute: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool findet am Sonntag, den 24.10.2021, um 17:30 Uhr im Old Trafford in Manchester statt.

Teams : Manchester United, FC Liverpool

: Manchester United, FC Liverpool Wettbewerb : Premier League, 9. Spieltag

: Premier League, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.10.2021, um 17:30 Uhr

: 24.10.2021, um 17:30 Uhr Spielort: Old Trafford, Manchester







Man United vs LFC live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Man United und dem LFC wird leider nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich bei Sky kann die Partie gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung am 24.10.2021 um 13:30 Uhr:

Manchester gegen Liverpool: LFC-Coach Klopp warnt vor United

Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp empfindet das Kräftemessen mit dem englischen Rekordmeister und Erzrivalen Manchester United um Cristiano Ronaldo als echtes Highlight. "United gegen Liverpool ist ein gewaltiges Spiel", sagte der frühere Bundesliga-Coach vor dem Duell der Premier-League-Schwergewichte am Sonntag in Manchester.

Von der Anfälligkeit des Konkurrenten, der wettbewerbsübergreifend keines seiner zwölf jüngsten Heimspiele ohne Gegentor bewältigte, will Klopp nichts hören. "Ich denke, ManUnited ist mit den bisherigen Ergebnissen nicht übermäßig zufrieden, aber wir alle wissen, dass sie zu unglaublichen Leistungen fähig sind."

Nach acht Spieltagen liegt Manchester vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten Liverpool. In der Champions League holten beide Klubs unter der Woche 3:2-Siege. Die Red Devils mussten dabei einen 0:2-Rückstand gegen Atalanta Bergamo drehen. "Die zweite Halbzeit war eine reine Machtdemonstration von United", so Klopp.

Sein Kollege Ole Gunnar Solskjaer äußerte sich ebenfalls mit viel Respekt vor den Reds: "Man muss alles geben, um gegen die besten Mannschaften der Welt ein Ergebnis zu erzielen, und Liverpool ist eine davon."

1. und 2.Bundesliga: St. Pauli, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und VfB stuttgart im Einsatz

Auch in der 1. und 2. Bundesliga wird gespielt. Am Sonntag gibt es unter anderem folgende Partien