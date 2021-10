FC Barcelona gegen Real Madrid, die Hauptstadt Kataloniens gegen die spanische Hauptstadt: El Clasico ist das Topspiel in La Liga und zieht Millionen Fußballfans auf der ganzen Welt in seinen Bann. Auch dann, wenn beide Teams – und insbesondere Barca – aktuell doch schwächeln und an Strahlkraft eingebüßt haben. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind zwar nicht mehr Teil des Clasico und dennoch bietet das Duell genug Brisanz: einerseits wegen des Prestiges, andererseits aber auch aufgrund der sportlichen Bedeutung in La Liga. Die „Königlichen“ von Real kämpfen mit Stadtrivale Atletico, Real San Sebastian und Sevilla um die Tabellenführung, der FC Barcelona kämpft um den Anschluss an die Spitze und einen Platz im europäischen Geschäft. Und ganz nebenbei kämpft Barca-Coach Ronald Koeman um seinen Job. Es ist im Camp Nou also erneut mit einem hitzigen Duell zwischen den „Blancos“ und den „Blaugrana“ zu rechnen.

Karim Benzema (Mitte) von Real Madrid jubelt nach einem Tor mit seinen Mannschaftskollegen. Heute geht es für die „Königlichen“ zum Clasico nach Barcelona.

© Foto: Efrem Lukatsky/DPA



FC Barcelona gegen Real Madrid heute: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona findet am Sonntag, den 24.10.2021, um 16:15 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Barcelona, Real Madrid

: FC Barcelona, Real Madrid Wettbewerb : La Liga, 9. Spieltag

: La Liga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.10.2021, 16:15 Uhr

: 24.10.2021, 16:15 Uhr Spielort: Camp Nou, Barcelona







Barca vs. Real live im Stream und TV: Übertragung nur auf Sky und DAZN oder auch im Free-TV?

Der Clasico in La Liga zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky überträgt die Partie nicht.

Alle Infos zur Übertragung Barcelona gegen Real am 24.10.2021 um 16:15 Uhr:

DAZN 1 und DAZN 2: Kann man die Fernsehsender via Sky empfangen?

DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.



Übertragung im Live-Stream: Hier könnt ihr den Clasico auf DAZN live anschauen

Für alle, die kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, gab es bis September die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.

Somit wird die Partie zwischen Barcelona und Real Madrid nur im kostenpflichtigen Live-Stream übertragen.

