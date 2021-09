RB Salzburg zu Gast beim FC Sevilla: Die UEFA Champions League 2021/2022 startet mit ihrem ersten Spieltag in der Gruppenphase. Dabei reisen die Salzburger mit breiter Brust nach Spanien. Mit einem neuen Startrekord in der österreichischen Bundesliga (zehn Siege in Serie zum Auftakt) geht der Serienmeister ins Champions-League-Auftaktspiel beim FC Sevilla. Zur kommenden Aufgabe gegen Sevilla sagte Ex-Hoffenheim-Profi und RB-Cheftrainer Matthias Jaissle: „Für uns wird die Champions League eine tolle Herausforderung. Wir haben zwar die jüngste Mannschaft aller Teilnehmer und gehen die Sache mit Respekt an, aber ohne Angst.“

FC Sevilla gegen RB Salzburg: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen Sevilla und Salzburg findet am Dienstag, den 14.09.2021, um 18:45 Uhr statt. Im Stadion Ramón Sánchez-Pizjuánn in Sevilla werden 43.883 Zuschauer erwartet.

Kommentiert wird die Übertragung von Max Gross, der von Experte Sebastian Kneißl unterstützt wird.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Sevilla gegen Salzburg TV-Übertragung: Läuft das Champions-League-Spiel heute live im Free-TV?

Wird das Champions-League-Spiel zwischen Sevilla und Salzburg heute live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Sevilla vs. Salzburg gratis online auf DAZN

