HSV zu Gast in Heidenheim: Aus Sicht des Hamurger SV läuft die Saison 2021/22 in der 2. Liga bisher nicht wie erhofft. Nur einen Sieg aus vier Spielen konnten die Rothosen verbuchen ( Derzu Gast in: Aus Sicht des Hamurger SV läuft diebisher nicht wie erhofft. Nur einen Sieg aus vier Spielen konnten die Rothosen verbuchen ( 3:1 am ersten Spieltag auf Schalke ). Zuletzt gab es ein wildes 2:2 gegen Darmstadt. Zu wenig für die Aufstiegsambitionen des einstigen Bundesliga-Dinos.

Auf der anderen Seite sind für Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim Partien gegen den Hamburger SV nach wie vor nichts Alltägliches. „Auch wenn es nun schon mehrere Duelle waren, sollten Spiele gegen den HSV immer etwas Besonderes bleiben und das ist für uns auch so“, sagte der 47-Jährige vor dem Aufeinandertreffen mit den Hanseaten.

Bereits zum siebten Mal treffen Heidenheim und der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Gäste stehen nach nur einem Sieg und zwei Unentschieden aus den ersten vier Saisonspielen dabei schon unter Druck. „Es treffen zwei unterschiedliche Spielphilosophien aufeinander, das sieht man schon am Torverhältnis“, sagte Schmidt. Das der offensiv ausgerichteten Hamburger beträgt 8:7, das der punktgleichen Heidenheimer 3:3. Eine spannende, hart umkämpfte Partie ist also zu erwarten. Wer kann oben dran bleiben? Der 1. FC Heidenheim oder der HSV?

Wo wird das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger Sportverein übertragen ?

zwischen dem und dem ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.



Heidenheims Trainer Frank Schmidt gestikuliert am Spielfeldrand. Für den Heidenheimer Coach sind Spiele gegen den HSV noch immer etwas Besonderes. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partie Heidenheim gegen den Hamburger SV.

© Foto: Julian Stratenschulte



1. FC Heidenheim gegen den HSV: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Heidenheim und dem HSV findet am Samstag, den 28.08.2021 um 13:30 Uhr statt. In der Voith-Arena in Heidenheim werden über 5000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Heidenheim, Hamburger SV

: 1. FC Heidenheim, Hamburger SV Wettbewerb : 2. Bundesliga, 5. Spieltag

: 2. Bundesliga, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, um 13:30 Uhr

: 28.08.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Voith-Arena, Heidenheim

: Voith-Arena, Heidenheim zugelassene Zuschauer: 5.400

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt 1. FC Heidenheim gegen den HSV?

Das Spiel am Samstag wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Alle Infos zu Heidenheim gegen Hamburg am 28.08.2021 um 13:30 Uhr:

Free-T V: -

V: - Live-Stream : SkyTicket, SkyGo

: SkyTicket, SkyGo Pay-TV: SkySport

Heidenheim gegen Hamburg: Mögliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Heidenheim

Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, Burnic - Thomalla, Leipertz - Kühlwetter - Kleindienst

Voraussichtliche Aufstellung des HSV

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Heyer, Suhonen - Jatta, Glatzel, Kittel

Werder, S04, St. Pauli: Die weiteren Spiele am 5. Spieltag der 2. Liga