Der SV Werder Bremen empfängt am Sonntag im Wohninvest Weserstadion den FC Hansa Rostock. In Bremen werden 21.000 Zuschauer erwartet. Wer hätte am Anfang der Saison gedacht, dass dieses Spiel ein Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld sein wird. Der SV Werder Bremen konnte unter Neu-Trainer Markus Anfang noch nicht überzeugen. Statt eines erfolgreichen Wiederaufbaus, ist der SV erneut nur Mittelmaß in der Liga. Am letzten Spieltag gab es gegen starke Karlsruher ein 0:0. Der Aufsteiger Hansa Rostock hat einen soliden Saisonstart hinter sich. Sie wollen sich so lange es geht von den Abstiegsplätzen fernhalten. Sollte der SV Bremen gegen Rostock gewinnen, könnten sie sich in der oberen Tabellenhälfte absetzen und die Aufstiegsplätze anvisieren.

Wo wird das Nordduell zwischen Werder Bremen und Hansa Rostock übertragen?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

SV Werder Bremen gegen Hansa Rostock: Tickets, Anstoß, Zuschauer, Spielort

Das Nordduell zwischen Werder Bremen und Hansa Rostock findet am Sonntag, den 29.08.2021, um 13:30 Uhr statt. Im Wohninvest Weserstadion werden 21.000 Zuschauer erwartet. Im Vorfeld kritisierten die Hanseaten die hohen Ticketpreise der Bremer. Die „Suptras“, Südtribüne und Fanszene Rostock haben angekündigt, keine Tickets für das Spiel zu erwerben.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: SV Werder Bremen, FC Hansa Rostock

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 5. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 29.08.2021, um 13:30 Uhr

Spielort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

zugelassene Zuschauer: 21.000

Übertragung im Free-TV und Live-Stream: Wo wird das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga übertragen?

Das Spiel am Sonntag zwischen SV Werder und Rostock wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

