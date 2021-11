Der FC Bayern München ist am heutigen Dienstag, 23.11.2021, am 5. Spieltag der Champions League Gruppenphase zu Gast bei Dynamo Kiew.

Mit einem Erfolg bei den Ukrainern wollen die Münchner den vorzeitigen Gruppensieg sichern. Obwohl die Bayern bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, betont Trainer Julian Nagelsmann: „Champions League ist nie unwichtig, erst recht nicht für Bayern München. Wir können jetzt eine Reaktion nach Augsburg zeigen.“ Dort hatten die Münchner am Freitag in der Fußball-Bundesliga mit 1:2 verloren.

Wo wird Kiew gegen Bayern live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FCB.

Champions Leauge – FC Bayern gegen Dynamo Kiew: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Bayern und Dynamo Kiew findet am Dienstag, den 23.11.2021, statt. Anstoß ist um 18:45 Uhr in Kiew im Olympiastadion.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Dynamo Kiew

: FC Bayern München, Dynamo Kiew Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 23.11.2021, 18:45 Uhr

: 23.11.2021, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Olympiastadion, Kiew

: Olympiastadion, Kiew Schiedsrichter: Halil Umut Meier (Türkei)

FC Bayern München – Kiew heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bayern und Kiew wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Im Pay-TV auf Sky könnt ihr das Spiel in Kooperation mit DAZN sehen – besser gesagt: Auf den linearen Fernsehsendern DAZN 1 und DAZN 2. Das ist die einzige Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen.

Bayern gegen Kiew heute im Stream: Alle Infos zur Übertragung auf DAZN

Auf der Webseite bzw. App von DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Das Spiel des FCB wird von Marco Hagemann kommentiert. Ihm zur Seite steht Experte Sebastian Kneißl. Die Vorberichte starten um 18:15 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen, wird diese Partie allerdings nicht live zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Kiew am 23.11.2021 um 18:45 Uhr: