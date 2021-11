Der 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 steht an. Am heutigen Dienstag, 23.11.2021, ist der VfL Wolfsburg zu Gast beim FC Sevilla.

In der Gruppe G ist zwei Spieltage vor Schluss noch alles offen. Salzburg (7 Punkte), Lille (5), Wolfsburg (5) und Sevilla (3) - jeder aus diesem Quartett hat noch die Chance, das Achtelfinale zu erreichen. Durch den jüngsten Heimsieg gegen Salzburg haben die Niedersachsen ihre Situation deutlich verbessert. „Wir haben nicht die beste Ausgangslage, aber eine gute“, sagte VfL-Trainer Kohfeldt. „Wenn wir in der Champions League überwintern wollen, dann sollten wir morgen aber etwas mitnehmen.““

Für die Wölfe ist der heutige Sieg entscheidend, um weiterhin vor Sevilla zu bleiben und so bessere Chancen auf einen Verbleib in der Champions League zu haben. Auch wäre dann ein Platz in der Europa League sicher, was laut dem VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer „eine Riesenchance zum Überwintern“ sei.

Wo wird Sevilla gegen Wolfsburg live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des VfL.

Champions-League-Gruppenphase – Sevilla gegen Wolfsburg: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Sevilla und VfL Wolfsburg findet am Dienstag, den 23.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Sevilla. Das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan fasst eine Kapazität von über 43.000 Zuschauern.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Sevilla, VfL Wolfsburg

: FC Sevilla, VfL Wolfsburg Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 23.11.2021, 21:00 Uhr

: 23.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Schiedsrichter : Cüneyt Cakir (Türkei)

: Cüneyt Cakir (Türkei) Assistenten : Bahattin Duran und Tarik Ongun (beide Türkei)

: Bahattin Duran und Tarik Ongun (beide Türkei) Vierter Offizieller : Alper Ulusoy (Türkei)

: Alper Ulusoy (Türkei) Video-Assistent : Pol van Boekel (Niederlande)

: Pol van Boekel (Niederlande) VAR-Assistent: Jochem Kamphuis (Niederlande)

FC Sevilla gegen Wolfsburg live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Sevilla und den Wölfen wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Sevilla vs. VfL am 23.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Champions League auf Amazon Prime: Alle Infos zur Übertragung

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel zwischen FC Sevilla und VfL Wolfsburg hat sich Amazon Prime gesichert.

Alle Infos zur Übertragung Sevilla gegen VfL auf Amazon Prime im Überblick:

Die Übertragung auf Amazon Prime startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichten.

startet um mit den Vorberichten. Moderator Sebastian Hellmann führt zusammen mit den Experten Mario Gomez, Matthias Sammer und Kim Kulig durch die Sendung.

führt zusammen mit den Experten und durch die Sendung. Zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Jonas Friedrich zusammen mit Benedikt Höwedes.

Champions League auf Amazon Prime: Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement?

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Sevilla gegen Wolfsburg gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.