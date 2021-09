Der FC Bayern München trifft am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 am morgigen Mittwoch, den 29.09.2021, auf Dynamo Kiew.

Rund zwei Wochen nach dem gelungenen Start in die Vorrunde der Königsklasse, mit einem 0:3 Auswärtssieg in Barcelona, peilt das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann den nächsten Dreier an. „Wir wollen gerne sechs Punkte haben und in der Gruppe Tabellenführer sein und bleiben“, sagte der Coach vor dem Spiel gegen Dynamo Kiew. In der Frage nach dem Favoriten der noch jungen Königsklassen-Spielzeit verwies der 34-Jährige darauf, dass das auf dem Platz zu zeigen sei. „Am Ende geht es darum, zu bestätigen, dass wir vielleicht einer der Favoriten sein können. Wer das Ding gewinnen will, muss am Ende die meisten Spiele gewonnen haben - und das versuchen wir.“

Wo wird das Spiel morgen zwischen Bayern und Kiew live im TV und Stream übertragen?

zwischen Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der Champions-League-Partie?

der Alle Infos zur Übertragung FC Bayern München gegen Dynamo Kiew findet ihr hier.

FC Bayern gegen Dynamo Kiew in der Champions League: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew findet am Mittwoch, den 29.09.2021, um 21:00 Uhr statt. Austragungsort der Partie wird die Allianz-Arena in München sein. Der FC Bayern darf 25.000 Zuschauer empfangen. Um Einlass in das Stadion zu bekommen, ist ein sogenannter 3G-Nachweis (für vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen) erforderlich.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Teams: FC Bayern München

FC Bayern München Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppe E, 2. Spieltag

UEFA Champions League Gruppe E, 2. Spieltag Anstoß: Mittwoch, den 28.09.2021 um 21:00 Uhr

Mittwoch, den 28.09.2021 um 21:00 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Zugelassene Zuschauer: 25.000

TV-Übertragung: Wo wird FC Bayern München – Dynamo Kiew morgen live übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird oder ob es einen kostenlosen Live-Stream geben wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten. Leider wird das Spiel zwischen Bayern und Kiew nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte für die Champions-League-Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Alex Schlüter stimmt die Zuschauer ab 20:30 Uhr mit Vorberichten ein. Kommentiert wird das Spiel dann von Jan Platte. Als Experte fungiert Ralf Rangnick.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Kiew am 29.09.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

