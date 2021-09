Heute möchte der FC Bayern München gegen Dynamo Kiew in der zweiten Partie der Champions-League-Gruppenphase den zweiten Sieg einfahren. Alle Informationen zur Bundesliga weiter – und nach der Länderspielpause naht auch schon die nächste Runde im DFB-Pokal. möchte dergegenin der zweiten Partie derden zweiten Sieg einfahren. Alle Informationen zur Übertragung der Partie des FCB gegen Dynamo Kiew heute erfahrt ihr in diesem Artikel . Doch bereits am Wochenende geht es für den Rekordmeister in derweiter – und nach der Länderspielpause naht auch schon die nächste Runde im

Viele Fans fragen sich daher: Wann ist das nächste Spiel des FC Bayern? Und wer sind die kommenden Gegner der Münchner?

FC Bayern gegen Dynamo Kiew heute in der Champions League: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew findet am Mittwoch, den 29.09.2021, um 21:00 Uhr statt. Austragungsort der Partie wird die Allianz-Arena in München sein. Der FC Bayern darf 25.000 Zuschauer empfangen. Um Einlass in das Stadion zu bekommen, ist ein sogenannter 3G-Nachweis (für vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen) erforderlich.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Die nächsten Spiele des FC Bayern München

In den kommenden Wochen stehen für den FC Bayern München, aktuell Tabellenführer in der Bundesliga, einige wegweisende Partien an. Hier sind die kommenden Partien des Rekordmeisters im Oktober.