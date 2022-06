28. Juni 2022 wieder „Farbe bekennen“. In der Interviewreihe nehmen Politiker immer wieder Stellung zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen. In der neuen Ausgabe stellt sich Tina Hassel und Oliver Köhr. Alle Infos zur Ausstrahlung gibt es hier in der Übersicht. Im Ersten heißt es amwieder. In der Interviewreihe nehmen Politiker immer wieder Stellung zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen. In der neuen Ausgabe stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz unmittelbar nach dem G7-Gipfel den Fragen vonund. Alle Infos zur Ausstrahlung gibt es hier in der Übersicht.

„Farbe bekennen“: Das sind Sendetermine und Sendezeit

Die ARD-Reihe „Farbe bekennen“ läuft in unregelmäßigen Abständen im Ersten. Ausgestrahlt wird sie, wenn Politiker aus aktuellem Anlass zu einem Thema Stellung beziehen. In der Vergangenheit betrug die Sendezeit meistens 15 Minuten. Am Dienstag, 28.06.2022, stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von Tina Hassel und Oliver Köhr. Gezeigt wird das zur Primetime um 20.15 Uhr im Ersten.

„Farbe bekennen mit Bundeskanzler Olaf Scholz“: ARD-Mediathek

Wer die Sondersendung bei der Ausstrahlung im Fernsehen verpasst hat, könnte auch dieses Mal wieder in der ARD-Mediathek fündig werden. Als Stream zur Verfügung stehen dort bereits vorherige Ausgaben von „Farbe bekennen“ – unter anderem die Sendung mit Olaf Scholz vom vergangenen Dezember.

„Farbe bekennen mit Bundeskanzler Olaf Scholz“ nach dem G7-Gipfel