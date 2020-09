In Folge 1 von „Ex on the Beach“ flogen bereits die Fetzen - und in Folge 2 geht es nicht nicht weniger aufregend weiter. Das Experiment: Attraktive Singles werden auf eine Trauminsel verfrachtet. Der Clou: Ihre Ex-Partner sind auch dabei! Das ist das Konzept der neuen Datingshow, die seit dem 15. September auf RTL läuft.

Das Format nach britischem Vorbild vespricht reichlich Zündstoff, Dramen und Action. Wann die Datingshow startet, worum es genau geht und wer die Kandidaten sind - bei uns bekommt ihr alle Infos.

„Ex on the Beach“ Vorschau: Das passiert in Folge 2

Die erste Ex kommt zur Gruppe und es sieht gar nicht gut aus für Falk. Walentina verliert das Interesse an Luigi und der hat gleich ein neues Date. Zu den Singles stößt Aaron und der geht direkt in den Angriffmodus über. Man könnte sagen für Ferhat läuft es am besten, denn dieser weiht die Private Suite ein. Zudem wird eine weitere Ex-Freundin die Gruppen-Konstellation noch aufwirbeln.

„Ex on the Beach“ auf RTL: Das war Folge 1

Es geht direkt in der ersten Folge der neuen Show hoch her - aber ein oder eine Ex sind daran noch nicht schuld. Christina und Ferhat geraten aneinander. Grund für ihren Streit sind zwei Kameras im Badezimmer. Ferhat findet, dass Christina übertreibt: „Du heulst hier rum wegen zwei Kameras, dabei warst du schon zehn Mal vor der Kamera. Hoffentlich kommt dein Ex hierhin! Kein Wunder, dass der mit dir Schluss gemacht hat…“ Nach einem Vierer-Date brechen bei Christina schließlich alle Dämme: „Ich hasse Ferhat! Ich kann seine Fresse nicht mehr sehen! Ich habe das Gefühl, er spielt hier alles!“

Für die ersten Eifersuchtsszenen sorgen Luigi und Walentina. Die beiden verbringen ein Date in einer griechischen Taverne. Luigi gefällt Walentina optisch schon mal am meisten von allen Kandidaten, doch nach dem Date scheinen die beiden unterschiedliche Ansichten zu haben. Walentina schnappt sich direkt Ferhat für ein bisschen Pool-Spaß, was Luigi missbilligt: „Wenn man mir sagt, dass man auf mich steht, dann geht man nicht mit einem anderen Typen mit… Mich regt das so auf! Wenn ich eine Frau habe, dann gehört sie auch mir!“

„Ex on the Beach“ Kandidaten: Diese Singles sind dabei

Wer wagt das Ex-periment? Acht Kandidaten ziehen in die Strandvilla und hoffen auf heiße Flirts und gute Laune. Doch ihre Ex-Partner bringen alles gehörig durcheinander...

Unter den acht Teilnehmern sind auch drei „Celebrity-Singles“, die die TV-Zuschauer bereits aus anderen Formaten kennen. Ferhat war etwa schon bei der TVNow-Show „Are you the One?“ und lernte dort Maddi kennen. Doch die entschied sich am Ende für einen anderen. Kandidatin Michelle testete mit ihrem Ex ihre Beziehung bei „Temptation Island“ - was offensichtlich schief ging. Auch Christina nahm an der TV-Show teil und ging damals als Single wieder heim.

Wer neben diesen drei „Promi“-Kandidaten noch dabei ist, erfahrt ihr hier - alle Teilnehmer von „Ex on the Beach“ im Überblick:

Ferhat (27) aus Köln

Christina (28) aus Dortmund

Michelle (22) aus Innsbruck

Luigi (21) aus Pleidelsheim

Walentina (20) aus Essen

Paul (33) aus Berlin

Olivia (21) aus Berlin

Loreen (20) aus Ronnenberg

Die Fotos der Kandidaten seht ihr oben im Slider - klickt euch einfach durch die Bildergalerie.

„Ex on the Beach“ 2020: Start auf TV Now und RTL

dienstags eine neue Folge. Auf RTL beginnt die Ausstrahlung zwei Wochen später. Die neue Show umfasst insgesamt zwölf Folgen. Zuerst laufen die Episoden als Stream auf TV Now . Ab dem 1. September 2020 gibt es immereine neue Folge. Aufbeginnt die Ausstrahlung zwei Wochen später.

Sendetermine und Stream von „Ex on the Beach“

Alle Sendetermine von „Ex on the Beach“ auf TVNow im Überblick:

01.09.2020 - Folgen 1+2

08.09.2020 - Folge 3

15.09.2020 - Folge 4

22.09.2020 - Folge 5

29.09.2020 - Folge 6

06.10.2020 - Folge 7

13.10.2020 - Folge 8

20.10.2020 - Folge 9

27.10.2020 - Folge 10

03.11.2020 - Folge 11

10.11.2020 - Folge 12

Im TV läuft die Show ebenfalls dienstags. RTL zeigt die Folgen jeweils um 23:05 Uhr. Alle (voraussichtlichen) Sendetermine auf einen Blick:

15.09.2020 - Folge 1

22.09.2020 - Folge 2

29.09.2020 - Folge 3

06.10.2020 - Folge 4

13.10.2020 - Folge 5

20.10.2020 - Folge 6

27.10.2020 - Folge 7

03.11.2020 - Folge 8

10.11.2020 - Folge 9

17.11.2020 - Folge 10

24.11.2020 - Folge 11

01.12.2020 - Folge 12

„Ex on the Beach“ auf TVNow: Worum geht es in der Show?

Acht Singles ziehen in eine Luxusvilla in Griechenland, um die große Liebe zu finden. Doch vor Ort erfahren sie, dass ihre Ex-Partner als ungebetene Gäste auftauchen könnten - und das tun diese dann auch.

Nach und nach kommt es zu Eifersuchtsszenen und Streit, denn die Neuankömmlinge stiften Unruhe und entflammen bei den einen oder anderen Kandidaten alte Gefühle neu. Die Singles bangen: Wessen Ex taucht als nächstes auf und welchen Plan verfolgen die Verflossenen? Alte Rechnungen begleichen, eine Rückeroberung starten oder so richtig in die Parade fahren?

Streit, Tränen und Emotionen sind bei „Ex on the Beach“ vorprogrammiert. Welcher Single gibt der oder dem Ex eine zweite Chance und wer kehrt der Vergangenheit für immer den Rücken?

„Ex on the Beach“ US: Zuerst MTV, dann TVNow

Das Format stammt aus Großbritannien. Das Original mit Moderator Andrew Maxwell läuft seit 2014 bei MTV in der mittlerweile 11. Staffel.

Die Show hat weltweit mehrere Ableger, seit 2018 gibt es sie etwa auch in den USA, wo sie ebenfalls auf dem Sender MTV läuft.

TVNow adaptiert die Datingshow nun erstmals für den deutschen Markt.