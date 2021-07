Die EM 2021 wird mit einem echtenzu Ende gehen. Mitundkämpfen am Sonntag,dann zwei große Fußballnationen im Wembley Stadion um den begehrten EM-Titel. Für die letzte Partie der Europameisterschaft am Sonntag in London erwartet TV-Experte Michael Ballack „ein sehr ausgeglichenes Spiel“. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sieht jedoch die Squadra Azzurra leicht im Vorteil, da sie bereits in einer Reihe von Finals stand. „Italien ist in der Historie auch die erfolgreichere Mannschaft. England lebt aber von der Atmosphäre – und spielt vor eigenem Publikum“, fügte Ballack vor demam Sonntag hinzu.