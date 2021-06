Am zweiten Spieltag der Gruppe D trifft England auf die schottische Nationalmannschaft. Heute, am Freitag den 18.06.2021, findet das sogenannte „Battle of Britain“ statt. Das stark favorisierte Team von Gareth Southgate geht, nach dem 1:0 Auftaktsieg gegen den WM Finalisten 2018 Kroatien, mit breiter Brust in die Partie. Die Schotten hingegen stehen mächtig unter Druck, nachdem sie gegen Tschechien am ersten Spieltag mit 0:2 das Nachsehen hatten. Die Three Lions können mit einem Sieg gegen Schottland für das Achtelfinale planen. Obwohl die Bravehearts als Außenseiter in die Partie gehen, findet der Mittelfeldspieler John McGinn klare Worte vor dem Duell: „Wir kommen, um uns drei Punkte mitzunehmen.“

Wo wird das Gruppenspiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird England gegen Schottland in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

England gegen Schottland bei der EM 2021: Übertragung, Anstoß, Uhrzeit.

England trifft am Freitag, den 18.06.2021, auf Schottland. Das EM-Spiel findet um 21:00 Uhr im Wembley Stadion in London statt. Die Partie wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: England, Schottland

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde Gruppe D

Datum und Uhrzeit: 18.06.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Wembley Stadion, London

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

ARD oder ZDF – Wer überträgt England gegen Schottland?

Das EM-Spiel zwischen England gegen Schottland wird ab 20:00 Uhr (Anpfiff 21:00 Uhr) im Free-TV im ZDF übertragen. Moderator im ZDF-Sportstudio ist Jochen Breyer. Neben ihm sind die Ex-Weltmeister Chrstoph Kramer und Per Mertesacker als Experten dabei. Zu Gast sind der Fußballtrainer Peter Hyballa und der ehemalige englische Nationalspieler Danny Mills im Studio.

Mainz: Thomas Fuhrmann, Sportchef des ZDF, nimmt in der "sportstudio-Arena" auf dem ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg an einem Pressetermin teil. Das mit moderner LED- und Kameratechnik ausgestattete Studio ist das Herz der gesamten ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft 2020.

© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt England gegen Schottland im Live-Stream?

Die Partie England gegen Schottland ist paralell zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ZDF-Mediathek verfolgen.

Das kostenpflichtige Streamingportal MagentaTV bietet auch eine Übertragung an.

Sky und DAZN haben keine Rechte für die Übertragung der EM-Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 18.06 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

England gegen Schottland: Mögliche Aufstellungen der Teams

Nach dem gelungenen Auftaktsieg gegen Kroatien, hat England die Chance, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Für die Schotten geht nicht nur um das Überleben in der EM, sondern auch um das Ende einer langen Durststrecke gegen die Engländer, denn der letzte Erfolg liegt bereits über 20 Jahre zurück. Andy Robertson, Kapitän der schottischen Nationalmannschaft, der in England für Liverpool FC spielt, zeigt sich zuversichtlich „England ist einer der Favoriten auf den Titel, aber wenn unser Plan aufgeht, können wir es schaffen“

Das ist die voraussichtliche Aufstellung der Engländer

Pickford - Shaw, Stones, Mings, James - Rice, Grealish, Sterling, Phillips, Mount - Kane

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Schottland

Marshall - Hanley, Tierney, Hendry - Robertson, McTominay, McGinn, Armstrong, Forrest, Dykes - Adams

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: