Das berühmte Tauschkonzert auf Vox geht in die 9. Staffel und Johannes Oerding lädt wieder Künstlerinnen und Künstler ein, mit ihren Neuinterpretationen für Emotionen zu sorgen. Auch Elif bietet ihre Hits bei „Sing meinen Song“ 2022 zum Tausch an. Die Sängerin und Songwriterin hat bereits vor ihrem anstehenden Auftritt auf Vox TV-Erfahrung gesammelt. Im Alter von gerade einmal 16 Jahren nahm sie an „Popstars“ teil und 2021 war sie Coach der „Comeback Stage“ bei „The Voice of Germany“.

Doch wer ist Elif Demirezer eigentlich? Wie tickt sie privat? Alter, Lieder, Freund – wir stellen euch die Sängerin im Porträt vor.

Elif im Steckbrief: Alter, Größe, Herkunft, Instagram

Hier findet ihr alle Infos zur Musikerin im Überblick:

Name : Elif Demirezer

: Elif Demirezer Künstlername : Elif

: Elif Alter : 29

: 29 Geburtstag : 12. Dezember 1992

: 12. Dezember 1992 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Berlin

: Berlin Herkunft der Eltern: Türkei

Türkei Beruf : Musikerin

: Musikerin Freund : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram : elifmusic

: elifmusic Webseite: elif-musik.de

Sängerin Elif nimmt an „Sing meinen Song“ 2022 teil

Elif Demirezer, die unter dem Künstlernamen Elif bekannt ist, begann schon früh Musik zu machen und schrieb bereits als Teenagerin eigene Lieder. Heute ist die Sängerin und Songwriterin durch mittlerweile drei veröffentlichte Alben und zahlreiche Auftritte im Fernsehen bekannt. Im Jahr 2022 kommt ein weiterer TV-Auftritt hinzu, der verspricht emotional zu werden. Die Musikerin nimmt an „Sing meinen Song“ 2022 teil. Gemeinsam mit Clueso, Lotte und weiteren bekannten Künstlerinnen und Künstlern, bietet sie ihre Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Elif war bei „Popstars“

Erste Bekanntheit erlangte Sängerin Elif durch die Castingshow „Popstars“ auf ProSieben. Dort nahm sie im Jahr 2009 mit 16 Jahren an der achten Staffel teil. Beworben hatte sie sich sogar mit ihrem eigenen Song „Fliegen“. Erstmals wurde in dieser Staffel ein Duo gesucht. Nur knapp verpasste Elif damals mit ihrem Partner Niklas Dennin den Sieg. Das Duo Elif und Nik, das als Publikumsfavorit galt, belegte den zweiten Platz im Finale.

Die Songs und Alben der Sängerin Elif

Elif begann schon früh, ihre eigenen Lieder zu schreiben und veröffentlichte viele davon auf Internet-Plattformen wie Youtube, wodurch sie immer mehr Präsenz erlangte. Als Vormusikerin trat sie schon früh für bekannte Künstler auf: 2012 etwa bei Tim Bendzko und 2013 bei Ronan Keating. Im gleichen Jahr folgte schließlich ihre erste Single „Unter meiner Haut“, die auf Platz 80 der deutschen Singlecharts einstieg. Das gleichnamige Debütalbum erreichte Platz 23 der deutschen Albumcharts. Seither folgten zwei weitere Alben und zahlreiche Lieder. Ihr Album „Nacht“ konnte sich auf Platz 7 der Charts platzieren. Hier ein Überblick über einige Songs von Elif:

„Als ich fortging“

„Ultraleicht“

„Last man standing“

„Unter meiner Haut“

„Doppelleben“

„Ewig“

„Feuer“

„In deinen Augen“

Elif war Coach für die „The Voice – Comeback Stage“ 2021

Coach der „Comeback Stage“ bei Früher war sie selbst Teilnehmerin einer Musikshow, heute coacht sie aufstrebende Talente. Sängerin Elif warder „“ bei „The Voice of Germany“ 2021 . Wie ihre Vorgänger Nico Santos und Michael Schulte konnte sie bereits ausgeschiedene Talente zurückholen und hatte die Chance, ihr eigenes Team aufzubauen. Ob sie auch 2022 wieder als Coach dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Sollte es genauere Informationen hierzu geben, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Gemeinsames Lied von Elif und Rapper Samra

Nach einer Pause nahm Elif 2020 gemeinsam mit Rapper Samra „Zu Ende“ auf. Die Videosingle erreichte Platz 4 der deutschen Singlecharts. Ihr Part im Lied richte sich dabei an ihren Ex-Partner, jener von Samra an seine Ex-Freundin. Die beiden singen also über eine jeweils verflossene Liebe und nicht, wie ihnen teils nachgesagt wurde, über eine Liebesbeziehung zueinander.

Hat Sängerin Elif einen Freund?

Hat Elif einen Freund? Das fragen sich viele ihrer Fans. Offiziell ist nichts zu ihrem Beziehungsstatus bekannt. In den Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen, ob die Sängerin ein Verhältnis mit Rapper Farid Bang hat. Die beiden veröffentlichten gemeinsam den Song „Money“ und drehten dazu ein Video.

Immer wieder postete die Sängerin Bilder der beiden auf Instagram. Die Fans wollten es im August 2021 genau wissen: Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? „Ein gutes, sie ist ein sehr korrekter Mensch und versteht eine Menge Spaß! Außerdem ist sie gesanglich ganz weit vorne wie Mittelstürmer“, schrieb Farid Bang über die Musiker-Kollegin.

Wie hoch ist das Vermögen von Sängerin Elif?

Durch ihre Musik und ihre TV-Auftritte hat Elif gewiss bereits einiges verdient. Fans interessiert immer besonders, wie viel Geld die Stars haben. Wie hoch das Vermögen der Sängerin ist, ist leider nicht bekannt.