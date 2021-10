Eintracht Frankfurt trifft heute in der Europa League auf Olympiakos Piräus. Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen Hertha BSC können die Frankfurter in der Europa League mit einem Heimsieg gegen Piräus die Tabellenführung der Gruppe D übernehmen.

Wo wird das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus heute – Europa League: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus findet am Donnerstag, den 21.10.2021, um 21:00 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus

: Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : D

: D Datum und Uhrzeit : 21.10.2021, 21:00 Uhr

: 21.10.2021, 21:00 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Cheftrainer Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt wollen mit einem Heimsieg gegen Olympiakos Piräus in der Gruppenphase der Europa League die Tabellenführung in der Gruppe D übernehmen.

© Foto: Arne Dedert/dpa

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Frankfurt gegen Piräus im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es allerdings nicht. Der Livestream bei RTL ist kostenpflichtig. Auch TVNow überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus am 21.10.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV: RTL

RTL Pay-TV: -

- Live-Stream: RTL, TV Now

Bayer Leverkusen gegen Real Betis Sevilla – Alle Infos zur Live-Übertragung

Bayer Leverkusen mit einem Sieg bei Betis Sevilla einen wegweisenden Schritt in Richtung K.O-Runde machen. Wer zeigt das Europa-League-Spiel live im TV und Stream? Am heutigen Donnerstag kannmit einem Sieg beieinen wegweisenden Schritt in Richtung K.O-Runde machen. Wer zeigt das Europa-League-Spiel live im TV und Stream? Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

RTL Nitro, TVNow oder Free-TV: Wer zeigt heute die Spiele der Europa-League-Gruppenphase?