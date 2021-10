Bayer 04 Leverkusen trifft in der Europa League auf Real Betis Sevilla. Nach der Pleite im Topspiel gegen den FC Bayern in der Liga kann Bayer Leverkusen in der Europa League mit dem dritten Erfolg in Serie den Gruppensieg anpeilen.

Wo wird das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen heute Betis Sevilla live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane will mit seinem Team Wiedergutmachung nach der Klatsche gegen den FC Bayern München. Dafür ist ein Sieg in der Europa League bei Real Betis Sevilla nötig.

Bayer 04 Leverkusen gegen Real Betis Sevilla heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Real Betis Sevilla findet am Donnerstag, den 21.10.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Real Betis Sevilla

: Bayer 04 Leverkusen, Real Betis Sevilla Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : G

: G Datum und Uhrzeit : 21.10.2021, 18:45 Uhr

: 21.10.2021, 18:45 Uhr Spielort : Estadio Benito Villamarín

: Estadio Benito Villamarín Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Leverkusen gegen Betis im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und Betis Sevilla wird live im Free-TV übertragen. Nitro startet mit der Übertragung um 18:15 Uhr. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es auch geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Bayer 04 Leverkusen gegen Betis Sevilla am 21.10.2021 um 18:45 Uhr:

Free-TV: Nitro

Nitro Pay-TV: -

- Live-Stream: TV Now

Europa League heute live im TV: Wer zeigt die EL-Spiele am Donnerstag, den 21.10.2021

