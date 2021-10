Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit, nachdem der 34-Jährige am Abend zuvor das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon krank verpasst hatte. Als Grund war dafür von Vereinsseite ein grippaler Infekt genannt worden.

Die Freude über den Bayern-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon wird durch den positiven Corona-Test von Trainer Julian Nagelsmann gedämpft. Vertreter Dino Toppmöller ist länger gefordert. Weitere Test-Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Der FC Bayern eröffentlichte am Tag nach dem 4:0 bei Benfica Lissabon und dem fast gesicherten Gruppensieg die Kunde von dem Testergebnis seines „vollständig“ geimpften Coaches. Wie es dem 34-Jährigen geht, teilte der Verein am Donnerstag dabei nicht mit.

Bayern-Trainer trotz vollständigem Impfschutz erkrankt

Der Verein wies darauf hin, dass Nagelsmann einen „vollständigen“ Impfschutz habe. Statt mit der Mannschaft um den am Mittwochabend herausragenden Doppeltorschützen Leroy Sané zusammen nach München zu reisen, kehrt Nagelsmann in einem Ambulanzflieger heim. Zurück in München wird er sich in häusliche Isolation begeben und damit erst einmal fehlen.

Gibt es weitere Corona-Fälle beim FC Bayern?

Julian Nagelsmann war zusammen mit der Mannschaft angereist, erst nach Auswertung von Tests können weitere Corona-Fälle beim FC Bayern ausgeschlossen werden.

