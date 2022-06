Die Krimi-Serie „Ein Fall für zwei“ gehört für die ZDF-Zuschauer zu den Klassikern. Erst vor kurzem wurde die neue Staffel ausgestrahlt. Doch die Geschichten rund um den Privatdetektiv Leo und Anwalt Benni gehen weiter: Vier alte Folgen des Krimis werden wiederholt. Den Anfang macht „Notenwahn“ am Freitag, 10.06.2022. In der Episode aus Staffel 4 geht es um den ehemaligen Englischlehrer der beiden Ermittler, der die Oberstudiendirektorin erschlagen haben soll.

Wann läuft die Folge im TV und Stream ?

und ? Um was geht es in „Notenwahn“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Ein Fall für zwei: Notenwahn“: ZDF-Sendetermine

„Ein Fall für zwei“ ist ein Krimi-Klassiker. Erst vor kurzem lief die neue Staffel. In den kommenden Wochen wird aus den vergangen Staffeln jeweils eine Wiederholungs-Folge zur Primetime ausgestrahlt. Los geht es mit „Notenwahn“ aus Staffel 4. Die Episode wird später nicht nochmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 10. Juni 2022, um 20:15 Uhr

„Ein Fall für zwei: Notenwahn“: ZDF-Mediathek

Die Folge „Notenwahn“ läuft am 10.06.2022 im ZDF. Wer die Episode zum Sendetermin nicht anschauen kann, hat Glück, denn es gilt online first: Die Folge ist bereits vor der Erstausstrahlung und im Anschluss noch für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Ein Fall für zwei: Notenwahn“: Handlung

Ein Anruf, mit dem Leo und Benni am wenigsten gerechnet haben, erreicht die beiden: Ihr ehemaliger Englischlehrer Horst Felsenstein soll die Oberstudiendirektorin Vera Kasseck erschlagen haben. Damals galt „Felsi“ als ihr Idol, denn er hat sich um die Schüler liebevoll gekümmert. Doch mit seiner humanen Pädagogik kam er bei seinen Kollegen schlecht an. Vor allem von der leistungsorientierten Direktorin wurde Horst gemobbt. Schüler, die in seiner Band spielten, wurden schlechter benotet. Ebenfalls hatte sie ihm unterstellt, dass er in Prüfungen seine Hilfe anbot. Leo schleust sich in die Schule ein. Auf die Schüler Joschi, Tim und Lena hatte es die Direktorin besonders abgesehen. Dem Privatdetektiv gelingt es, sich Joschis Telefon zu nehmen und pikante Details zu erfahren, die Benni behilflich sein könnten. Denn in dem Verhör mit seinem Mandanten „Felsi“ merkt er schnell, dass dieser ein Geheimnis verbirgt...

Oberstudiendirektorin Vera Kasseck machte ihren Kollegen und Schülern das Leben schwer.

© Foto: ZDF/Christian Lüdeke

„Ein Fall für zwei: Notenwahn“: Besetzung am 10.06.2022

Seit 2014 sind die Hauptdarstellern Wanja Mues und Antoine Monot, in dem Krimi zu sehen. Daneben spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Darsteller

Benni Hornberg – Antoine Monot Jr.

Leo Oswald – Wanja Mues Staatsanwältin

Claudia Strauss – Bettina Zimmermann

Nele – Sina Tkotsch

Nina Renners – Emilia Bernsdorf

Horst Felsenstein – Ralph Herforth

Lena Frey – Emilie Kundrun

Vera Kasseck – Karen Böhne

Joschi Dorner – Aaron Hilmer

Frau Wied – Franziska Junge

Tim Arnold – Filip Januchowski

Peter Arnold – Jochen Hägele

Kai – Julien Wolff

Frau Schroff – Susanne Lammertz

Gisela Taubmann – Heike Hanold-Lynch

„Ein Fall für zwei“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die Folgen gedreht wurden. Da in allen Episoden die Mordfälle in Frankfurt aufgedeckt werden, liegt es nahe, dass der Drehort Frankfurt am Main ist. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden ebenso im Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden und Umgebung statt.

„Ein Fall für zwei“: Die Wiederholungs-Folgen im Überblick

Kaum ist Staffel 8 der Krimi-Serie zu Ende, geht es schon weiter: Insgesamt vier alte Folgen aus den Staffeln 4 und 5 werden jeweils freitags im ZDF ausgestrahlt. Welche diese sind, seht ihr hier im Überblick: