Am Samstag starteten die Live-Shows bei DSDS . Doch dabei lief technisch nicht alles rund. Jurorin Katja Krasavice musste ohne Einlaufmusik die Show-Treppe in Richtung Jury-Pult herunterlaufen. Bei den drei anderen Juroren funktionierte hingegen die Technik.

Auf Instagram schießt Katja Krasavice gegen RTL und wirft den Machern der Show bewusste Manipulation vor. „Es ist mir egal, was im Hintergrund von der RTL-Chefetage erzählt wird – dass es ein technischer Fehler war oder nicht – bei den anderen 3 Juroren hat der Sound funktioniert“, wird sie in einem „Bild“-Bericht zitiert.Die gebürtige Tschechin schimpft: „

Nun hat sich auch RTL zu den Manipulationsvorwürfen geäußert. Ein Sprecher des Senders erklärt gegenüber „Bild“: „Katjas fehlende Auftrittsmusik war nicht der einzige Fehler im Ablauf. Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft.“

Es ist nicht der erste Konflikt, den Katja Krasavice in der aktuellen DSDS-Staffel ausgelöst hat. Die 26-Jährige legte sich vor kurzem öffentlich mit Dieter Bohlen an. Nachdem der Chefjuror die Kandidatin Jill Lange mit einem sexistischen Spruch attackiert hatte, ging Katja Krasavice auf TikTok auf den Ex-“Modern Talking“-Star los. Die Sängerin ist seitdem offenbarDas merkte man auch in der ersten Live-Show am Samstagabend. Katja Krasavice würdigte Dieter Bohlen keines Blickes. Selbst bei der Ankündigung Bohlens, dass DSDS 2024 fortgesetzt wird , jubelte sie – im Gegensatz zu den anderen Juroren – nur sehr verhalten. Die erste Live-Show ist aktuell auf RTL+ aufrufbar.