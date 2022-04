Zweimal musste RTL seine Pläne pandemiebedingt ändern, jetzt ist es soweit: Am Mittwoch, 13.04.2022, inszeniert der Kölner Sender die Ostergeschichte auf dem Burgplatz in Essen und live im TV. „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ ist ein großes Musik-Event mit zahlreichen bekannten Sänger:innen und Schauspieler:innen, das die letzten Tage im Leben von Jesus Christus durch bekannte Popsongs in die heutige Zeit transportiert.

Wann läuft „Die Passion“ im TV und Stream ?

und ? Wer sind die Darsteller ?

? Gibt es noch Tickets für Essen?

Von der Ausstrahlung über Trailer bis zur Besetzung – hier findet ihr alle Infos zu „Die Passion“ auf RTL.

„Die Passion“ live auf RTL und im Stream

„Die Passion“ ist ein Musik-Event, das live in Essen gespielt wird. RTL überträgt die Show am Mittwoch, 13.04.2022, zur Primetime ab 20:15 Uhr.

Wer keinen Fernseher hat, kann sich das Spektakel auch online ansehen: „Die Passion“ könnt ihr auf RTL+, früher TVNow, auch im Live-Stream verfolgen.

„Die Passion“: Die Besetzung am 13.04.2022

Für das große Live-Musik-Event hat RTL zahlreiche Stars verpflichtet. Wer die Sänger:innen und Schauspieler:innen sind, die die Ostergeschichte in Essen zum Leben erwecken, seht ihr hier in der Darsteller-Liste:

Erzähler

Thomas Gottschalk

Text

Alexander Klaws (Jesus)

Laith Al-Deen (Petrus)

Mark Keller (Judas)

Ella Endlich (Maria)

Martin Semmelrogge (Barabbas)

Henning Baum (Pontius Pilatus)

Die Jünger

Samuel Koch

Sarah Elena Koch

Gil Ofarim

Stefan Mross

Anna-Carina Woitschak

Sila Sahin

Thomas Enns

Mareile Höppner

Nicolas Puschmann

Prince Damien

Gastauftritte

Nelson Müller

Reiner Calmund

Kati Karrenbauer

Wolfgang Bahro

Ingolf Lück

Rebecca Simoneit-Barum

Tanja Szewczenko

Für „Die Passion“ hat RTL eine namhafte Besetzung engagiert.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

„Die Passion“: Trailer zum RTL-Event

Worauf sich das Publikum vor Ort und die TV-Zuschauer einstellen dürfen, zeigt der Trailer zum Musik-Event.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Die Passion“: Gibt es noch Tickets für Essen?

Wer spontan noch gern live vor Ort in Essen dabei sein möchte, hat leider Pech: Alle Tickets bzw. Stehplatzkarten sind bereits ausverkauft. Für Ticketinhaber beginnt der Einlass am Mittwoch, 13.04.2022, um 18 Uhr an am Ilse-Menz-Weg, Ecke 1. Dellbrügge. Vor Ort gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.