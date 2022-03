Die Karwoche ist im Christentum die wichtigste Zeit des Jahres. Die Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag wird auch die „Heilige Woche“ genannt. In manchen Traditionen wird sie auch die „Große Woche“ genannt. Egal wie – in der Karwoche finden die höchsten christlichen Feiertage statt. In diesem Text sollen die Bedeutung der Karwoche, das Datum 2022 und die wichtigsten Traditionen und Feste erklärt werden.

Wann beginnt 2022 die Karwoche?

17.04.2022. Der Karsamstag ist also der letzte Tag in der Karwoche. Die Karwoche fängt jedes Jahr am Palmsonntag an. 2022 ist das der 10. April. Die Heilige Woche geht dann bis Mitternacht vor Ostersonntag, das fällt dieses Jahr auf denDer Karsamstag ist also der letzte Tag in der Karwoche.

Welche Feste finden in der Karwoche statt?

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. An diesem Tag wird an den Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Der Wortstamm „kar“ kommt aus dem Neuhochdeutschen „kara“ und bedeutet so viel wie „Trauer, Sorge, Wehklage“. Die Karwoche ist also im wortwörtlichen Sinn eine Trauerwoche.

Nach Palmsonntag kommen die drei „stillen Tage“: Montag, Dienstag, Mittwoch sind keine Festtage. In der Vergangenheit wurde der Karmittwoch als Unglückstag gesehen: Der Tag bevor Jesus von Judas verraten wurde.

letzte Abendmahl gedacht, der letzte Tag Jesus in Freiheit. Fastenbrechen. Mit dem Gründonnerstag beginnen die eigentlichen Osterfeste statt. Am Gründonnerstag wird an dasgedacht, der letzte Tag Jesus in Freiheit. Karfreitag ist der höchste christliche Feiertag, der Tag an dem Jesu gekreuzigt wurde und am Kreuz gelitten und gestorben ist. Am Karsamstag, der letzte Tag der Karwoche, wird an die Grabesruhe Jesu gedacht. Am Ostersonntag ist Jesus von den Toten auferstanden, das feiern die Christen ausgiebig mit dem

Fastenzeit in der Karwoche: Warum wird vor Ostern gefastet?

Im Christentum wird zwischen Fasching und Ostern gefastet. Traditionell beginnt das Fasten am Aschermittwoch und geht bis Ostersonntag. Doch gibt es heutzutage keine strengen Regeln für das Fasten während dieser langen Zeit. Für die meisten Menschen wird traditionell aber am Karfreitag oder in der gesamten Karwoche auf Fleisch verzichtet. Mehr zum Fasten im Christentum gibt es hier: