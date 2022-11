Die ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist seit vielen Jahren nicht mehr aus dem TV-Programm wegzudenken. Seitdem Staffel 13 im Januar 2022 zu Ende gegangen ist, fragen sich die Fans, wann Staffel 14 startet. Das ZDF verkündete nun jedoch, dass die neuen Episoden nicht wie gewöhnlich im November veröffentlicht werden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Die Zuschauer müssen sich nun also noch etwas gedulden, bis die Geschichte um Markus Kofler und sein Team weiter geht.

Wann startet Staffel 14 ?

? Worum geht es?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Folgen, Besetzung, Handlung und Drehort findet ihr hier.

„Die Bergretter“: Ist der Start von Staffel 14 schon bekannt?

Seit zahlreichen Jahren sind „Die Bergretter“ aus dem ZDF-Programm nicht mehr wegzudenken. Die neuen Staffeln der Serie hatten sich bisher immer einen Sendeplatz im Winter gesichert. Seit der sechsten Staffel starteten sie jährlich im November. Nach dem Ende der 13. Staffel im Januar freuten sich Fans folglich auf die Fortsetzung im November. Doch jetzt gibt es leider schlechte Nachrichten: Das ZDF hat „kino.de“ mitgeteilt, dass sie für die 14. Staffel von diesem Rhythmus abweichen werden. Da der Sender im November und Dezember an der Berichterstattung zur Fußball-WM 2022 beteiligt ist, werden die neuen Abenteuer der Protagonisten von „Die Bergretter“ voraussichtlich erst im Frühjahr 2023 im ZDF zu sehen sein.

Davor zeigt das ZDF im November 2022 jedoch eine Special-Folge unter dem Titel „Die Zeit, die bleibt“. Detaillierte Informationen dazu erhaltet ihr hier:

„Die Bergretter“ Staffel 14: Sendetermine und Sendezeit

Da der Starttermin der 14. Staffel von „Die Bergretter“ noch nicht offiziell feststeht, sind bisher auch noch keine Sendetermine der neuen Folgen bekannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass diese wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt werden. Sobald es die entsprechenden Informationen zu den Sendeterminen gibt, erfahrt ihr es hier.

„Die Bergretter“ Staffel 14 als Stream in der ZDF-Mediathek

Es lässt sich vermuten, dass die neuen Folgen von „Die Bergretter“ wie gewohnt bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar sein werden. Dort kann Staffel 14 dann auch im Nachhinein als Wiederholung angesehen werden.

Darum geht es in „Die Bergretter“ Staffel 14

Neben spannenden und lebensgefährlichen Einsätzen zwischen schneebedeckten Berggipfeln und steilen Klippen müssen die Bergretter in jeder Staffel auch privat so einige Berg- und Talfahrten durchleben. Da jedoch bisher noch kein Startdatum der 14. Staffel feststeht, lassen sich auch bei der Handlung dieser nur Vermutungen aufstellen. Das Ende der 13. Staffel und die Handlung der Special-Folge ließen jedoch einige Fragen offen, die in der Fortsetzung dringend geklärt werden müssten:

– Achtung! Es folgen Spoiler zu „Die Bergretter“ –

Mit der Rückkehr des ehemaligen Bergretters Tobi, der Ramsau im Jahr 2019 den Rücken kehrte, steht nicht nur die Welt von Markus Kopf, auch könnte Tobias als Halbbruder von Katharina und Sohn von Peter für reichlich Wirbel sorgen. Außerdem könnte durch Tobias der Kampf um Emilies Hof in Staffel 14 von vorn beginnen, denn damals veruntreute er Gelder seines Vaters, um den Hof zu retten. Doch damit nicht genug: Während sich Katharina und Peter als Vater-Tochter-Gespann wieder näher kommen, könnte Tobias den Familiensegen erneut ins Wanken bringen. Hat sein Vater ihm die hinterlistige Aktion je verzeihen können? Und wie steht eigentlich Katharina dazu?

Nachdem Markus und Katharina sich in Staffel 13 getrennt haben, könnte es für sie in Staffel 14 unangenehm werden zusammenzuarbeiten. Gelingt es Tobi, seine Halbschwester und seinen Freund noch einmal zum Nachdenken zu bewegen? Kann sich das Paar wieder zusammenraufen? Oder flüchtet sich Katharina in die Arme von Dr. Nick Aichstetter, dem sie sich schon in Staffel 13 annäherte?

„Die Bergretter“: Wie viele Folgen hat Staffel 14?

Aktuell steht noch nicht fest, wie viele Folgen die 14. Staffel von „Die Bergretter“ umfassen wird. Es lässt sich jedoch vermuten, dass es wie gewohnt zwischen 5 und 8 Folgen sein werden. Auch die Titel und der Inhalt der einzelnen Episoden stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Gibt es einen Trailer zu „Die Bergretter“ Staffel 14?

Da der offizielle Starttermin von „Die Bergretter“ Staffel 14 noch nicht feststeht, gibt es aktuell auch noch keinen Trailer zu den neuen Episoden. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Die Bergretter“ Staffel 14 im Überblick

Bisher steht die offizielle Besetzung von „Die Bergretter“ Staffel 14 noch nicht fest. Der Hauptdarsteller Sebastian Ströbl verriet jedoch auf seinem Instagram-Account, dass er auch in der 14. Staffel als Bergrettungsleiter Markus Kofler wieder am Start sein wird. Und auch auf die anderen altbekannten Gesichter werden die Zuschauer sich mit Sicherheit wieder freuen können. Zudem wird sich Markus Brandl als Tobias Herbrechter erneut dem Team anschließen, wie er auf Instagram ankündigte. Darüber hinaus werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch zahlreiche neue Gesichter am Start sein.

Der aktuelle Cast von „Die Bergretter“ im Überblick:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Robert Lohr als Michael Dörfler

Michael Pascher als Rudi

Ferdinand Seebacher als Simon Plattner

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Maxi Warwel als Jessika Pollath

Michael König als Peter Herbrechter

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Gundula Niemeyer als Dr. Verena Auerbach

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

„Die Bergretter“ Staffel 14: Die Drehorte der ZDF-Serie

Wunderschöne Landschaftsaufnahmen, glückliche Rettungen und romantische Begegnungen – der Hauptdrehort der ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist seit zahlreichen Jahren der österreichische Ort Ramsau am Dachstein mit seiner bergigen Umgebung. Es lässt sich aus diesem Grund mit Sicherheit sagen, dass auch die Folgen der 14. Staffel dort spielen werden. Weitere Drehorte stehen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest.