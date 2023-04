Am Donnerstag, 06.04.2023, läuft die fünfte Folge der neuen Staffel „Die Bergretter“ im ZDF. In „Giftiges Erbe“ geht es um eine Umweltkatastrophe, die durch eine einfache Entscheidung von Thomas Brandtner ausgelöst wurde.

Wann läuft die Folge im TV?

Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um die Handlung, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Giftiges Erbe“: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 14 von „Die Bergretter“ geht am 6. April 2023 mit der fünften Folge „Giftiges Erbe“ weiter. Diese läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Giftiges Erbe“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Giftiges Erbe“ ist bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man die Folge seit dem 30.03.2023 streamen. Wer die Folge im linearen Fernsehen verpasst hat, kann sie sich hier auch als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in der fünften Folge von Staffel 14?

Markus fragt Tobi, ob er seine Nachfolge als Leiter der Bergrettung übernehmen möchte. Tobi ist nun verwirrt. Markus kommt nach seiner Expedition doch zurück, oder? Thomas Brandtner hat vor einigen Jahren Blechfässer mit Rattengift in der Höhle eines Gletschers versteckt. Da das Klima immer wärmer wird, gelangt das Gift nun in einen nahe gelegenen Bach. Laura Brandtner bekommt einen Anruf vom Landratsamt, dass das Wasser ihres Fischteichs vergiftet sein könnte. Da Laura nichts von den Fässern weiß, nimmt es Thomas selbst in die Hand, die illegalen Bottiche verschwinden zu lassen. Dabei stürzt er mit dem Schneemobil und ein Fass landet in einem Bach. Dort richtet das Gift noch größeren Schaden an. Thomas holt sich Hilfe bei seiner Ex-Frau Silke, die den Schlüssel einer Pistenraupe hat. Bei dem Versuch, ein weiteres Fass zu bergen, rutscht das Geröll. Der einzige Ausgang der Höhle ist versperrt. Die beiden sind mit den tödlichen Dämpfen des Rattengiftes gefangen.

Elisa Rödder plant gerade ein Ski-Event. Die Pisten werden mit Wasser beschneit, das inzwischen möglicherweise kontaminiert ist. Alle Schneekanonen müssen gestoppt werden – eine Katastrophe. Elisa stellt Markus ein Ultimatum: Bis zum nächsten Tag soll eine klare Aussage über die Vergiftung vorliegen, sonst werden die Maschinen wieder in Betrieb genommen.

Thomas Brandtner (Heio von Stetten) hat vor einigen Jahren Fässer mit Rattengift versteckt, was aufgrund des Klimawandels nun zum Problem wird.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

„Die Bergretter: Giftiges Erbe“: Besetzung am 06.04.2023

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Giftiges Erbe“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Tobias Herbrechter – Markus Brandl

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Dr. Nick Aichstetter – Nicholas Reinke

Nina – Josephin Busch

Jens Schwarz – Mike Hoffmann

Madeleine Steiner – Nadja Petri

Elisa Rödder – Sonja Kirchberger

Lissi – Cosima Reisinger

Sam – Silas Reisinger

Thomas Brandtner – Heio von Stetten

Silke – Stephanie Japp

Laura Brandtner – Josepha Walter

Max – Doğa Gürer

Lasse – Jack Hofer

Vicky – Swaantje Herrmann-Rütten

Lokalreporterin – Anna Perle

Wo wurde „Die Bergretter: Giftiges Erbe“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.

Alle Infos zu Staffel 14 von „Die Bergretter“

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 14 immer im ZDF? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: