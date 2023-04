Am Donnerstag, 13.04.2023, läuft die letzte Folge der neuen Staffel „Die Bergretter“ im ZDF. In „Grüner Mond“ geht es um eine spannende Familienangelegenheit. Außerdem löst Markus‘ bevorstehender Abschied gemischte Gefühle bei seinem Team aus...

Wann läuft die Folge im TV?

Worum geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um die Handlung, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Grüner Mond“: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 14 von „Die Bergretter“ geht am 13. April 2023 mit der sechsten Folge „Grüner Mond“ zu Ende. Diese läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Grüner Mond“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Grüner Mond“ ist bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man die Folge seit dem 06.04.2023 streamen. Wer die Folge im linearen Fernsehen verpasst hat, kann sie sich hier auch als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in der letzten Folge von Staffel 14?

Markus möchte die Bergretter verlassen. Seine Kollegen Katharina, Tobi und Michi machen sich Sorgen. Macht er sich Vorwürfe, dass er Jessicas Leichnam nie gefunden hat? Gleichzeitig hat die Biologin Valerie ein Jobangebot der NASA bekommen. Dafür müsste sie nach Florida ziehen. Eigentlich möchte sie sich Zeit nehmen, um ihrer Familie davon zu berichten, doch ihr Freund Bastian erfährt zufällig davon. Für ihn steht fest, dass er und Sohn Elias in Österreich bleiben. Das Problem ist jedoch, dass Bastian nicht der leibliche Vater von Elias ist und somit auch nicht entscheiden darf, wo der Junge wohnt. Valerie versucht Bastian mit einem Schneemobil einzuholen, doch sie rutscht und rauscht durch ein Lawinennetz auf eine Schlucht zu. Markus und seinem Team gelingt die Rettung. Als die Eltern mit Elias reden, steht für den Jungen fest, dass er bei seinem Vater bleiben möchte. Er greift zu lebensgefährlichen Maßnahmen.

Markus und Nina treffen die letzten Entscheidungen für ihren Himalaja-Trip. Dem Team fällt der Abschied schwer. Sie wollen Markus auf ihre anfänglichen Bedenken ansprechen, doch gelingt das, ohne dass ein großer Streit ausbricht?

Valerie Weiss (Adriane Grzadziel) bekommt ein Jobangebot der NASA, weshalb sie nach Florida ziehen muss. Ihr Freund Bastian (Tommy Schlesser) und ihr Sohn Elias (Finlay Hartinger) wollen jedoch in Österreich bleiben.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

„Die Bergretter: Grüner Mond“: Besetzung am 13.04.2023

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Grüner Mond“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emelie Hofer – Stefanie von Poser

Tobias Herbrechter – Markus Brandl

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Dr. Nick Aichstetter – Nicholas Reinke

Nina – Josephin Busch

Valerie Weiss – Adriane Grzadziel

Bastian Keller – Tommy Schlesser

Elias – Finlay Hartinger

Tim – Roland Wolf

Krankenschwester – Marie-Louise Kitzmüller

Wo wurde „Die Bergretter: Grüner Mond“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.

Alle Infos zu Staffel 14 von „Die Bergretter“

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 14 immer im ZDF? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: