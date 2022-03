Die DFB-Pokal-Saison 2021/22 geht am heutigen Dienstag, 01.03.2022, weiter. Zum Auftakt des Pokal-Viertelfinales empfängt Bundesligist Union Berlin am Dienstagabend den Zweitligisten FC St. Pauli. Am morgigen Mittwoch finden dann drei weitere Pokalspiele statt.

Welche Spiele stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals an?

stehen im des DFB-Pokals an? Wo wird das Pokal-Viertelfinale live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zum DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag und Mittwoch im Überblick.

DFB-Pokal Viertelfinale: Uhrzeit und Übertragung der Spiele

Alle Infos zur Übertragung und Uhrzeit der Partien im Pokal-Viertelfinale:

Union Berlin – St. Pauli: DFB-Pokal heute live

Anpfiff: 01.03.2022 um 20:45 Uhr

01.03.2022 um 20:45 Uhr TV-Übertragung: Free-TV und Pay-TV

Free-TV und Pay-TV Internet: Kostenloser Livestream vorhanden

Kostenloser Livestream vorhanden Alle weiteren Infos zur TV-Übertragung Union gegen Pauli bekommt ihr hier.

HSV – Karlsruhe: DFB-Pokal morgen live

Anpfiff: 02.03.2022 um 18:30 Uhr

02.03.2022 um 18:30 Uhr TV-Übertragung: Pay-TV

Pay-TV Internet: Kein kostenloser Livestream vorhanden

Hannover 96 – RB Leipzig: DFB-Pokal morgen live

Anpfiff: 02.03.2022 um 18:30 Uhr

02.03.2022 um 18:30 Uhr TV-Übertragung: Free-TV und Pay-TV

Free-TV und Pay-TV Internet: Kostenloser Livestream vorhanden

VfL Bochum – SC Freiburg: DFB-Pokal morgen live

Anpfiff: 02.03.2022 um 20:45 Uhr

02.03.2022 um 20:45 Uhr TV-Übertragung: Free-TV und Pay-TV

Free-TV und Pay-TV Internet: Kostenloser Livestream vorhanden

DFB-Pokal heute im Free-TV: Union Berlin vs. St. Pauli live in der ARD

Den Anfang im DFB-Pokal-Viertelfinale macht Union Berlin am Dienstagabend im Duell mit dem FC St. Pauli. Die Berliner gelten neben RB Leipzig als Favorit auf den Titelgewinn. Die Hamburger reisen als Tabellendritter im Unterhaus jedoch mit viel Selbstvertrauen in die Hauptstadt und wollen ihrerseits das Halbfinale erreichen. Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei ist um 20:45 Uhr. Die ARD bietet eine Übertragung im Free-TV an. Zusätzlich können Fußball-Fans die Partie auf Sky im Pay-TV und Livestream verfolgen.

DFB-Pokal morgen live: Wo werden die Spiele am Mittwoch übertragen?

Morgen geht das Viertelfinale mit drei weiteren spannenden Partien weiter:

Hannover 96 – RB Leipzig: Übertragung im Free-TV auf Sport1

Nach dem frühen Aus vieler Mitfavoriten gilt RB Leipzig im DFB-Pokal als größter Titelkandidat. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco muss dafür im Viertelfinale zunächst die Hürde beim Zweitligisten Hannover 96 überwinden. Los geht es ab 18:30 Uhr. Im Free-TV wird das Spiel von Sport1 übertragen. Auch Sky-Kunden können die Begegnung live im Pay-TV und Stream verfolgen.

HSV – Karlsruhe: Übertragung exklusiv auf Sky

Zeitgleich ab 18:30 Uhr kann auch der Hamburger SV im Zweitliga-Duell mit dem Karlsruher SC den Sprung ins Halbfinale schaffen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es hier allerdings nicht. Sky hat sich die Übertragungsrechte an dieser Partie exklusiv gesichert.

Bochum gegen Freiburg: Übertragung in der ARD

Ab 20.45 Uhr trifft im einzigen Spiel zweier Erstligisten der VfL Bochum auf den SC Freiburg. Die ARD bietet hier eine Übertragung im Free-TV und Live-Stream in der hauseigenen Mediathek an. Ach der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung live im Pay-TV und Stream..